妻戀上房客手寫筆記「電愛到半夜」　房東挖出原味護墊反擊

記者黃翊婷／綜合報導

新竹邱姓人夫擔任地政士（代書）多年，辛苦賺錢置產讓妻子當包租婆，沒想到對方竟然與孟姓房客發生婚外情，甚至將曖昧互動紀錄在手寫的筆記本裡，直到他在廁所找到換下的護墊上有精液味，這才確定自己被戴綠帽，不僅提出離婚，還向小王提告求償160萬元，最後獲判45萬元的慰撫金。

▲邱男在廁所找到妻子換下的護墊，拿到外遇的鐵證。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

邱男指控，婚後與妻子育有兩名子女，原本感情相當和睦，2017年5月間卻頻頻找藉口拒絕行房，他覺得很奇怪於是開始留意對方的舉動，後來果真在家中的抽屜發現一本手寫筆記，內容記載妻子與孟姓房客一起出遊、聚餐等互動，還會放枕頭零用金、購買性愛玩具取樂，同年9月無意間在晚上撞見兩人同坐一車，內心更加疑惑。

邱妻2017年9月謊稱要去做腳底按摩，實際上卻是與小王到摩鐵開房間，接著又到永安漁港一起逛街吃海鮮，玩到下午4點多才返家，一進門就聲稱自己滿身油煙味要先洗澡；邱男疑惑只是去按摩怎麼會有油煙味，於是趁著妻子進入浴室後看了一下垃圾桶，卻發現裡頭有一個充滿濃濃精液味的護墊，這才確定自己真的被戴綠帽。

▲邱妻在婚外情露餡後已與丈夫離婚。

不過，被求償160萬元的孟姓房客辯稱，自己與房東太太只是一般的朋友關係，雖然有一起外出用餐、拍照，但那只是好友間的嬉鬧動作，沒有任何踰矩行為或發生過性關係，至於性愛玩具應該是房東與太太自己購買想使用的，與他沒有任何關係。

但新竹地院法官調閱孟男與邱妻的LINE對話紀錄，發現兩人曾提到「想妳，每天半夜溜來找我」、「人家好久沒…人家想」、「你不用吃醋啊，我想夢到你喔，要來我夢中喔」等話，互動相當曖昧，加上女方的筆記中寫到男方自拍下體照、電愛到半夜等，顯然已經超越一般異性朋友的交往範疇，確實侵害到邱男的配偶權益，只是考量到他國中畢業、月薪3萬多元，最後僅判賠45萬元。