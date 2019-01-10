圓被蓋住都假的！白吃牛排還賺真鈔　老闆收到「千元偽鈔」氣炸

▲牛排館老闆收到千元假鈔。（圖／翻攝宜蘭知識+）

網搜小組／綜合報導

白吃白喝還騙走真鈔！宜蘭一名牛排業者在臉書「宜蘭知識+」PO文，表示因員工一時未注意，收到了一張超擬真的千元鈔票，他拿起一看，赫然發現「壹仟圓」的「圓」字遭光影變化箔膜蓋住，明顯就是假鈔，氣得痛批該名顧客「你的良心何在？」

「假錢很多，大家要注意！」原PO表示，該名顧客10日入店消費，吃完牛排後掏出千元假鈔付帳，拿了找的真鈔轉身離去，而當下收錢的員工並未注意，直到他點收現金時才發現其中混雜了一張千元假鈔。

仔細查看原PO張貼的千元鈔照，原本右側應印有阿拉伯數字「1000」，但卻遭到光影變化箔膜蓋住，就連右下角的「圓」字也被蓋到只剩一半，氣得原PO怒轟，「大家賺得都是辛苦錢，你良心何在？」

事實上，中央銀行指出，紙鈔印製時事先印上條狀的「光影變化箔膜」，再印上「壹仟園」等國字，因此圓字必須看得清楚才是真鈔。如何辨別真假鈔，民眾可以試試3個動作，先摸一摸在紙鈔角落的面額數字，都有明顯突起的觸感；第二，轉一轉紙鈔，左下方1000元的數字油墨會變色，金色會變綠色；第三，像千元鈔會有菊花和1000的透視水印。

對此，網友也紛紛表示「這看起來真的很像真鈔，要不要去銀行鑑定看看？」、「真的要注意假鈔，我媽也收到一張」、「這會不會是印壞的真鈔？如果是的話，這種價值比一千元更高耶」、「收錢時記得上下左右都要仔細看，尤其是大鈔！」

▼議員王浩宇也曾在臉書PO文，提醒商家注意假鈔。（圖／翻攝自王浩宇臉書）