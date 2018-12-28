　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

歲末年終溫馨聚餐必選！ 「陶板屋」滿足全家大小味蕾

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲陶板屋不僅空間設計明亮溫馨，多樣化的主餐選擇最適合一家大小聚餐。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者浦靖祤／台北報導

歲末年終又到了親友歡聚的季節，想要聚餐不妨選擇一間空間明亮又溫馨的餐廳，讓全家人一起享受幸福時光。而要兼顧一家老小的口味需求，餐點的多樣化選擇，還有親切的服務絕對不能少！

▲陶板屋。（圖／記者楊詩益攝）

陶板屋提供多樣化餐點和貼心服務，適合全家大小聚餐 。（圖／記者楊詩益攝）

一家大小到陶板屋聚餐的歐先生表示，「餐點很好吃，家人都很滿意，尤其是肉質很鮮嫩，不論是羊排還是香蒜瓦片牛排都不錯，小朋友吃了也很喜歡。」一同前來用餐的歐爺爺也說，「這邊服務親切，能夠讓長者盡情的享受，這是我喜歡來這邊的原因。」

洪店經理表示，陶板屋擁有和善的用餐環境，裝潢融入童趣風格，同時規劃了友善廁所供長輩使用。服務生也會細心、耐心的幫長輩點餐、切肉或其他桌邊服務，很適合一家人前來用餐。為了滿足消費者味蕾，這一季從沙拉、前菜、主餐到甜點飲品，一共更新了12道菜色，其中這道鮮美多汁的「美國紐約客牛排」，光是看就讓人食指大動。

▲美國紐約客牛排。（圖／陶板屋提供）

▲陶板屋推出新主餐「美國紐約客牛排」。▼ 針對小朋友提供畫紙畫筆塗鴉，還有美味的兒童餐可選擇。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼ 陶板屋影音業配 。（圖／記者楊詩益攝）

來到陶板屋，除了能吃到豐富的餐點，小朋友也能開心塗鴉，畫出與家人用餐的歡樂時光。消費者李小姐開心分享用餐的心情：「一進來的時候，感覺這邊氣氛非常好，有親子餐廳的感覺，牆壁上有一些塗鴉，感覺還蠻親民的。我們小朋友來的時候肚子很餓，所以特別幫我們加快上菜速度，讓我們感覺服務很周到。」

▲▼ 陶板屋影音業配 。（圖／記者楊詩益攝）

陶板屋空間設計充滿溫馨童趣。▼ 加入新會員可享多項用餐優惠。（圖／記者楊詩益攝）

▲陶板屋優惠。（圖／記者楊詩益攝）

不論是家庭聚餐，還是和朋友、同事歡度節慶，現在到陶板屋消費，有多項優惠活動等著您。即日起到108年1月18號止，只要消費10客套餐以上就享有85折優惠，此外陶板屋也推出全新官網會員活動，加入會員就可享有不同的專屬優惠，當月壽星也享有套餐75折。

還在煩惱找不到合適的聚餐地點嗎，選擇全省有多家分店的陶板屋，就能品嘗到最新鮮美味的創意料理，帶給全家人滿滿的感動。

►立即加入會員https://lihi.biz/apXEu

ET快訊
周子瑜奪全球百大美女第2！蟬聯「亞洲最美」
帝寶直銷妹血洗700萬判1年！保全「精神毀滅」上吊
江宏傑出賣老婆床照！福原愛素顏曝光　網驚：你會被打

關鍵字：陶板屋,聚餐,親子餐廳,牛排,套餐

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超狂美式餐廳用行李箱、大同電鍋上菜　還有滿滿迪士尼周邊

五彩手工湯圓超吸睛！冬至吃燒湯圓花生牛奶冰另類過節

只要加價80元！量販「代客料理和牛」還有附生菜沙拉、獨家秘製沾醬

金葉紅廚與金葉名氣餅全球首店開在台灣　明年1/10進駐微風南山

米奇鐵粉看過來！「米奇90週年爆米花桶」台灣推出限定版

歲末年終溫馨聚餐必選！ 「陶板屋」滿足全家大小味蕾

MANGO特賣也開跑啦！全面下殺5折　290元買新衣根本地攤價

貴婦、小資族一出手　網購每週賣出百個歐系精品包

日本樂天開拓虛擬貨幣、5G電信商轉　跨足醫學新領域

【廣編】跨年myVideo攜手BBC打造二日限定「英劇嘉年華」

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

歲末年終溫馨聚餐必選！ 「陶板屋」滿足全家大小味蕾

MANGO特賣也開跑啦！全面下殺5折　290元買新衣根本地攤價

貴婦、小資族一出手　網購每週賣出百個歐系精品包

日本樂天開拓虛擬貨幣、5G電信商轉　跨足醫學新領域

【廣編】跨年myVideo攜手BBC打造二日限定「英劇嘉年華」

Lucky爆表！免費送你看院線強片　雙人威秀電影票周周抽

免費送王品、陶板屋餐券30張！簡單步驟拿驚喜「下載App」馬上抽　

玻尿酸新突破！新一代水無痕玻尿酸　告別眼周毛毛蟲

App好禮抽不停　登入會員好EASY！

2019幸運限定！周抽澳門雙人來回機票　過年就該出國玩！

金與正真實年齡曝光！　南韓：生年不詳改1988年「30歲」

中職／苦惱找不到義大冠軍球衣　高國輝：想為富邦奪冠

加拿大中將稱解放軍干擾飛行　陸國防部：他們不遠萬里到這要幹嘛？

迎上電競發展浪潮　Soocii打造選手、實況主手遊直播新天地

影／兩年第3架　陸國產C919大型客機103架機首飛成功

許育修香港未來賽雙打奪冠　目標明年拿坡里世大運

冬天愛穿毛衣卻難保養　公開除毛球5方法、菜瓜布立即見效

與縣府同仁相見歡　徐榛蔚：選舉結果代表對傅崐萁的肯定

韓國瑜邀跨年合體演唱　陳其邁不出席的原因讓柯文哲中槍

50年前進入「亞州最深洞穴」找水源　8個孩子的爸再也沒出來

消費熱門新聞

快收藏！跨年元旦連假15家優惠

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

運動1小時持續燃脂36小時

全聯靠3點祕技成連鎖超市霸主！

想去哪？全台13百貨跨年活動任..

蕭敬騰代言設計　鵝絨外套兩千有..

星巴克明年將減少買一送一次數

Netflix原創皇室電影《聖..

膠原蛋白流失快？容顏不老有撇步

嚴凱泰孝心員工難忘

MANGO 5折特賣　根本地攤..

跨年「8家咖啡優惠」懶人包來了

5大電商跨年好物　剁手都要搶

微風南山首度引進「自動洗髮機」

更多熱門

相關新聞

台式牛排教父復出　老店求生記

內需失溫，街邊店掀關店潮，但這家牛排館，卻在全台遍地開花。它是「孫東寶」。這個新竄起的百元平價牛排連鎖品牌，靠比鐵盤還大的牛排肉、會爆漿的餐包、料很多的玉米濃湯，引爆網路傳播效應，一到用餐時間，每家店門口總是排隊等著上門的客人。

快！免費送王品、陶板屋餐券30張

精準控温　-7℃微凍結新鮮美味

粉紅海鮮超美 TWG節慶套餐很浪漫

高雄森林系約會餐廳　吃牛排看美景

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

小玉發禮物時間一到「0人到場」

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

高雄跨年詹雅雯爆拒唱「這首歌」遭退

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面