歲末年終溫馨聚餐必選！ 「陶板屋」滿足全家大小味蕾

▲陶板屋不僅空間設計明亮溫馨，多樣化的主餐選擇最適合一家大小聚餐。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者浦靖祤／台北報導

歲末年終又到了親友歡聚的季節，想要聚餐不妨選擇一間空間明亮又溫馨的餐廳，讓全家人一起享受幸福時光。而要兼顧一家老小的口味需求，餐點的多樣化選擇，還有親切的服務絕對不能少！

▲陶板屋提供多樣化餐點和貼心服務，適合全家大小聚餐 。（圖／記者楊詩益攝）

一家大小到陶板屋聚餐的歐先生表示，「餐點很好吃，家人都很滿意，尤其是肉質很鮮嫩，不論是羊排還是香蒜瓦片牛排都不錯，小朋友吃了也很喜歡。」一同前來用餐的歐爺爺也說，「這邊服務親切，能夠讓長者盡情的享受，這是我喜歡來這邊的原因。」

洪店經理表示，陶板屋擁有和善的用餐環境，裝潢融入童趣風格，同時規劃了友善廁所供長輩使用。服務生也會細心、耐心的幫長輩點餐、切肉或其他桌邊服務，很適合一家人前來用餐。為了滿足消費者味蕾，這一季從沙拉、前菜、主餐到甜點飲品，一共更新了12道菜色，其中這道鮮美多汁的「美國紐約客牛排」，光是看就讓人食指大動。

▲陶板屋推出新主餐「美國紐約客牛排」。▼ 針對小朋友提供畫紙畫筆塗鴉，還有美味的兒童餐可選擇。（圖／記者楊詩益攝）

來到陶板屋，除了能吃到豐富的餐點，小朋友也能開心塗鴉，畫出與家人用餐的歡樂時光。消費者李小姐開心分享用餐的心情：「一進來的時候，感覺這邊氣氛非常好，有親子餐廳的感覺，牆壁上有一些塗鴉，感覺還蠻親民的。我們小朋友來的時候肚子很餓，所以特別幫我們加快上菜速度，讓我們感覺服務很周到。」

▲陶板屋空間設計充滿溫馨童趣。▼ 加入新會員可享多項用餐優惠。（圖／記者楊詩益攝）

不論是家庭聚餐，還是和朋友、同事歡度節慶，現在到陶板屋消費，有多項優惠活動等著您。即日起到108年1月18號止，只要消費10客套餐以上就享有85折優惠，此外陶板屋也推出全新官網會員活動，加入會員就可享有不同的專屬優惠，當月壽星也享有套餐75折。

還在煩惱找不到合適的聚餐地點嗎，選擇全省有多家分店的陶板屋，就能品嘗到最新鮮美味的創意料理，帶給全家人滿滿的感動。

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