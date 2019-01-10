永康警取締違停　查獲毒情侶持有K他命　

▲台南市永康分局龍潭派出所警網取締違停車輛時，查獲24歲王姓男子等人持有2、3級毒品MDMA及K他命，柯姓女子偵訊中頻跑廁所，疑拉K後遺症。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局龍潭派出所，１月9日深夜在永康區龍國街取締違停車輛時，盤查查獲24歲王姓男子持有第2、3級毒品MDMA3包及第3級毒品K他命1包，王嫌與同車24歲柯姓女友人尿液經初步篩檢呈現第2、3級毒品陽性反應，全案依違反毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

9日深夜10時許，永康分局龍潭派出所所長莊大成、警員梁雅涵執行巡邏勤務，行經龍國街時見1輛自小客車未熄火違規停放於便利商店前。2名員警上前查看發現車內1位女子坐於副駕駛座，隨後男駕駛自便利商店走出，想將車駛離。

但員警聞到該名男子身上散發出疑似K味，員警盤查後發現男子有毒品前科，經詢問後，男子心虛地自外套口袋拿出3包印有「小惡魔」圖案的包裝物（含袋重共計32.15公克），也坦承內裝有俗稱的毒品咖啡包，另警方還在車內發現1包愷他命，將2人雙雙帶返調查。3包咖啡包內容物經警方初步檢驗呈現第2、3級毒品MDMA陽性反應，而2人尿液亦均有2、3級毒品反應，警方依法偵辦。

警方發現在等待偵訊的過程中，柯女1小時左右就上了3次廁所，不禁懷疑是否為吸食K毒後遺症，不過柯女稱是剛剛有飲酒關係。但長期使用K他命確實會造成膀胱發炎、潰爛，只要少許尿量就會疼痛，有嚴重的頻尿和急尿症狀，亦會導致腦部病變及認知功能障礙，警方希望民眾不要因好奇而嘗試。永康分局亦會維持最強的緝毒能量，落實安居專案，以杜絕毒品戕害轄區治安與市民健康。