「帶槍投靠敵營」晨星工程師跳槽　辦離職順便下載機密　　

▲已併入聯發的的晨星科技爆出有十年年資的工程師下載公司機密跳槽。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳凱力／新竹報導

已併入聯發科的晨星科技爆機密外洩！1名謝姓主任工程師，負責顯示器軟體撰寫開發，在公司服務近10年，年薪200餘萬元，但他卻不因此滿足，一心想找更有未來的公司投靠，因此謝姓工程師在2017年10月間向晨星提出離職。只是謝男趁著辦理離職時，私自將未經授權即記載晶片設計架構流程圖、參數設定攜帶回家。晨星科技事後竟行例行檢查才發現程式遭下載，循線查到謝男下載公司營業秘密，才向地檢遞狀申告。

檢方調查，35歲的謝男自2008年即在晨星擔任韌體工程師，當時到職時即與公司簽定就晨星公司之機密資訊負保密義務，不得攜至晨星公司以外之處所，且使用晨星公司之營業秘密應限於職務上所必須，離職後應將自晨星公司取得含有機密資訊之文件、器材、圖片等返還，不得將晨星公司之營業秘密為利用、發表或洩漏予第三人等行為的保密協議。

謝男於2012年間升任晨星公司影音應用處系統研發部主任工程師，負責顯示器軟體撰寫、開發、維護、協助驗證等研發工作。但謝男認為自己的能力應該可以獲得更好的成就，因而另謀新職，並於2017年10月提出辭呈。

確保未來至其他公司應徵或就職還能繼續使用過去在晨星的知識及技術，謝男竟違反晨星簽定的保密義務規定，趁著辦理離職間在辦公室內，未經授權擅自將記載顯示器晶片設計架構流程圖、功能模組參數設定等文件，以列印方式重製，以便得帶回住處隨時閱覽晨星顯示器晶片設計架構流程圖、功能模組參數設定的文件。而晨星也在公司內部的例行檢查中發現機密文件遭下載，因此找到謝男，晨星懷疑謝是準備帶槍投靠對手陣營，憤而並向檢方舉報。

謝男向檢方坦承，確有下載過去他參與研發過的軟體、晶片設計架構流程圖，準備做為到新公司做為個人的工作覆歷。新竹檢方偵結，認謝男違反營業秘密罪嫌，日前提起公訴。