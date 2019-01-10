BMW男酒駕逆撞　無辜女駕駛噴飛慘死

▲社頭鄉9日深夜發生一起BMW酒駕逆向，導致女駕駛噴飛死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

9日深夜11時27分，彰化縣社頭鄉發生一起一死兩傷嚴重車禍，一輛黑色BMW轎車，32歲施姓駕駛酒駕逆向撞擊一輛白色豐田轎車，40歲徐女當場彈出車外，當場沒有生命跡象，送醫搶救仍不治，副駕駛座乘客則輕傷。至於肇事的BMW駕駛也受傷，初步查出其酒測值為0.97，詳細車禍原因警方仍在釐清中。

▲社頭鄉9日深夜發生一起BMW酒駕逆向，導致女駕駛噴飛死亡。

現場被撞的白色轎車，車體瞬間凹陷，零件散落一地，整輛車被撞的已經面目全非，可見撞擊力道之大，彰化縣消防局動員4個分隊分隊等趕到搶救，並動用破壞器材，將受困白車內的黃男、被拋飛在大馬路上徐女與受困BMW駕駛施男陸續送醫，消防隊趕緊佈水線降溫，嚴防冒出白煙的BMW轎車，引爆自燃。

▲社頭鄉9日深夜發生一起BMW酒駕逆向，導致女駕駛噴飛死亡。

據田中分局交通隊長丁福氣表示，徐女被拋飛出車外，到院前沒有生命跡象，傷重不治，車內副駕駛座男乘客31歲黃男全身多處骨折、氣胸、意識清楚，送員基醫院再轉彰基急救。BMW駕駛施男也受傷送醫。

由於車禍事故地點位在山腳路上，深夜但是來往車輛依然非常多，發生車禍的當下被po上臉書《黑色豪門企業》、《彰化踢爆網》要臉友行經該處要小心注意。