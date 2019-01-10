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iPhone用了膩嗎？蝦皮黑色安卓日　換三星Note 9最高省近7千

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蝦皮購物「13號黑色安卓日」（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

安卓愛好者、或是想從蘋果跳到安卓，可以把握蝦皮購物「13號黑色安卓日」，活動搭配回饋優惠，多款安卓旗艦機款0元就可入手，期間另強打整點限時搶Samsung Note 9旗艦機種78折起，白色限量版只要24,999元，刷卡最高省6,901元，業者預估整檔活動將帶動相關手機買氣成長約2成。

蝦皮購物自去年12月首推「13號黑色安卓日」，主打Samsung、ASUS、SONY、HTC、小米、HUAWEI、OPPO、VIVO等2018熱賣旗艦機及中階手機，針對安卓旗艦機型及相關配件祭出全面優惠78折起，活動期間，消費者可以省省的就讓手機舊換新，再搭配現金回饋服務的話，甚至用0元就能帶走新機。

舉例來說，在蝦皮購物線上手機回收iPhone X 256G後，最高可以得到19600回收金，加上蝦皮電器城折扣碼折1200，以及刷台新卡滿萬元回饋1000元刷卡金，換算總共折21800元，之後用來購買安卓手機的話，例如目前站上電器城Samsung Galaxy S8+空機價為15299元，等於不用花一毛錢，就能拿到一支新機。蝦皮購物表示，手機回收後的回饋金，除可兌換不同大小面額的折扣碼分次運用，亦可選擇匯到指定帳戶直接領取現金自由運用。

蝦皮購物1月份「13號黑色安卓日」將於13日12:00起至17日晚間11:59止期間登場，凡消費滿1,200元輸入折扣碼即可享9折優惠，最高折1,200元；刷台新銀行信用卡單筆消費滿10,000元，還可回饋1,000元刷卡金，雙重優惠合併現省2,200元。而在13、14、15日這三天則是各有一檔整點限量限時搶活動，13日當天晚間22:00就推出SAMSUNG GALAXY NOTE 9 6G/128G，原價30,900元，活動價23,988元。

另針對12月消費者票選Top 3手機祭出超殺優惠，第1名Samsung Note 9白色限量版只要24,999元，刷卡最高省6,901元；另外2支手機，OPPO R17 PRO 6G/128GB，原價19,990元，活動價16,698元、ASUS ZENFONE 5Z 6G/128GB，原價16,990元，活動價13,999元。

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關鍵字：安卓,蝦皮,手機,舊換新,Samsung,Note 9

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