iPhone大降價來了 蘋果直營店舊換新最多省9千元

▲iPhone XR。（圖／蘋果官網）

記者姚惠茹／綜合報導

果粉還在觀望要不要換新機嗎？蘋果直營店即日起到1月31日推出舊換新優惠，只要拿舊款iPhone換購iPhone XR、iPhoneXS新機，以iPhone 8為例，最高可以折抵新台幣9000元的費用，就能把iPhone XR、iPhoneXS新機帶回家。

蘋果推出超殺優惠來刺激iPhone新機的買氣，蘋果台灣官網宣布推出限時優惠，即日起至2019年1月31日止，消費者前往Apple直營店，以舊款的iPhone升級換購新機，就可以折抵費用，實際換購估價視裝置的狀況、年份與配置而有所差異，而且這個優惠僅適用於Apple直營店內折抵換購，不在Apple Online Store提供。

至於有哪些iPhone適用，蘋果台灣官網列出7款iPhone舊換新的價格，其中iPhone 8換購2萬6900元的iPhone XR價格為1萬7900元，換購3萬5900元的iPhone XS價格為2萬6900元，等於最多可以省下9000元的費用。

其他像是iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone6，可以換購iPhone XR或iPhone XS的折價幅度，大約在3000元到7000元之間。

▲蘋果直營店台北101門市。（圖／記者李毓康攝）

iPhone賣不好降價一波波， 除了蘋果官方外，中華電信日前也宣布針對iPhone XS Max、iPhone XR，推出限時折價優惠，即日起至108年2月28日止，購買這兩種機款，搭配「新精選購機方案」或「大4G購機方案」，選擇1,399元方案，最高有機會現省28,000元。

若以原價為28,900元的iPhone XR 128GB為例，搭配中華電信這波限時優惠專案，用戶若是選擇1,399元方案，綁約36個月，光是購機價就僅須8,300元，再配上指定方案的購機優惠補貼等，最高可省下28,000元。

此外，中華電信指出，用戶選擇「新精選購機方案」或「大4G購機方案」，月付999元和1,199元，即可享購機折價2,000元優惠，若是選擇月付1,399元以上資費，iPhone最高現折4,000元，而且中華電信行動VIP客戶，最高還可再享5,000元優惠，舊機換新機方案，也加碼贈送1,000元購機優惠。