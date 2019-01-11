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iPhone最高折9000！蘋果直營店推舊換新　新年XR、XS優惠看這裡

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▲▼Apple推出iPhone XR與iPhone XS限時優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Apple推出iPhone XR與iPhone XS限時優惠。（圖／翻攝自蘋果台灣官網）

生活中心／綜合報導

為了刺激iPhone買氣，蘋果公司（Apple）直營店宣布即日起到1月31日推出舊換新優惠活動，以舊款iPhone 8換購為例，iPhone XR、iPhone XS新機可折價新台幣9000元，優惠僅適用Apple直營店內折抵，不在Apple Online Store提供換購。

蘋果台灣官網宣布推出限時優惠，即日起到2019年1月31日止，消費者可前往Apple直營店以現有的舊款iPhone升級換購iPhone XR、iPhone XS新機，實際換購估價視你裝置的狀況、年份與配置而有所差異。（台灣目前僅有Apple台北101直營店

▲▼蘋果直營店台北101門市開幕直擊。店外排隊人潮（圖／記者李毓康攝）

▲蘋果直營店台北101門市。（圖／記者李毓康攝）

蘋果台灣官網上也列出7款iPhone舊換新價格，以iPhone 8為例，可以1萬7900元換購iPhone XR（64G）、2萬6900元換購iPhone XS（64G），相較原價可省下9000元。其餘6款分別為iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus和iPhone 6，則可折抵3000到7000元。

▲▼燦坤Apple Shop提供高額iPhone機型舊換新優惠方案。（圖／業者提供）

▲燦坤Apple Shop提供高額iPhone機型舊換新優惠方案。（圖／業者提供）

除了Apple直營店舊換新優惠，即日起至2月3日全台96家的燦坤Apple Shop也提供高額iPhone機型舊換新優惠方案，以iPhone XR 64G為例，用iPhone 8換購最高可折16,901元，相當於手機只要9999元。以iPhone 7換購最高也可折10,901元，等於XR手機只要15,999元，且可多支手機折抵1支新手機，折扣價依照手機實際狀況而定，全台燦坤門市皆能鑑價。

▲▼iPhone XS、iPhone XR比較。（圖／記者邱倢芯攝）

▲有續約、換約需求的消費者也可以參考電信業者的優惠方案。（示意圖／記者邱倢芯攝）

此外，2019年起電信三雄也針對有續約或換約需求的消費者推出iPhone折價方案，皆限時到2月28日為止，降價幅度可達4000元

中華電信用戶凡購買iPhone XS Max、iPhone XR，搭配「新精選購機方案」或「大4G購機方案」，月付999元和1,199元，即享購機折價2,000元。若選擇月付1,399元以上，最高可現折4,000元。

遠傳電信用戶只要新申辦、攜碼或續約申辦999元以上資費，搭配iPhone XR及iPhone Xs Max全系列，即享手機購機最高可折4,000元。

台灣大哥大新申辦、攜碼或續約申辦999元以上資費，搭配iPhone XR、iPhone XS MAX全系列，購機現折2000元，而月付1399元以上最高也可享4000元優惠。詳細優惠內容皆以電信業者公布為準。

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