Youtube手機鎖屏聽音樂　iOS、安卓系統皆簡單搞定

科技中心／綜合報導

用手機聽音樂已經成為現代人的日常，許多人會選擇將音樂檔案放進手機當中，或是使用串流音樂程式，但如果你是想用YouTube聽音樂，且是在手機鎖屏的情況下的話，還是辦的到喔。3C達人Tim哥近日在他的YouTube頻道「3cTim哥生活的日常」上介紹了2019年最新的「手機鎖屏聽Youtube音樂」方法，不管是iOS系統還是安卓系統都能輕易成功。

iOS系統、安卓版皆能使用：

1.至AppStore下載MixerBox３

2.進入該app，點擊上方即可搜尋Youtube上的影片內容

3.選擇自己想要的影片進行播放，這時若將螢幕關閉（鎖屏），影片仍會繼續撥放，但只會有聲音。

Tim哥表示，這款app還能建立自己的播放清單，且能直接在手機鎖屏的狀況下控制播放、暫停、上一首、下一首等功能。

安卓版限定：

1.開啟Google Chrome瀏覽器app

2.進入YouTube網站（非YouTube app）

3.按瀏覽器右上角的「三個點點」按鈕，選擇「電腦版網站」

4.再來可以選擇自己的播放清單（可開啟循環播放清單）或其他影片進行播放

5.返回手機主畫面，此時因影片會暫停播放，但只要由上往下滑將「手機控制中心」叫出來，就會發現裡面有Google Chrome的播放操控鍵，點選播放後再將螢幕關閉就能鎖屏聽歌，且同樣能控制播放、暫停、上一首、下一首。

▼YouTube。（圖／ETtoday資料照）