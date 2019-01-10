解密電商法／徵稅重塑市場　終結微商代購「野蠻時代」

▲大陸《電商法》出爐後，外界普遍認為是「衝著」微商及代購而來。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／上海採訪報導

大陸《電子商務法》（下稱電商法）實施超過一週，在電商圈引起一陣波瀾，包括海外代購、個人微商，都將受到法律約束登記納稅。此外，電商平台也將受到監督，如放任盜版商品流竄，將「連坐」承擔侵權責任。業內人士分析，電商法的實施勢必重塑電商市場格局，產業鏈上的各環節都得做出適當的改變。

「微商」指的是在微信平台上，利用「朋友圈」或公眾號販售商品，正如同台灣民眾較常使用的通訊軟體LINE，也有賣家將商品擺在「貼文串」上，買家以加入好友的方式，在通訊軟體上交易，形成小規模的經濟模式。然而少部份「微商」沒有註冊納稅，商品參差不齊，甚至有盜版假貨魚目混珠，曾衍生不少社會問題。

▲大陸主流電商平台上，賣家常以退部份現金請消費者打好評的方式刷評價。（圖／記者魏有德攝）

《電商法》出爐後，外界普遍認為是「衝著」微商及代購而來，實則不然。由於電商法重新定義「電子商務經營者」，使微商、代購及網路直播都納入電商經營者範疇。與之前無法可管的環境相比，微商「野蠻生長」的情況將可緩解，此類經營者得受法律約束繳稅，不再存有「灰色地帶」。

對電商平台而言，影響層面其實並不小於微商。《電商法》明確指出，「不得編造用戶評價、商品搭售消費者要知情、不及時退還押金最高罰50萬、禁止用大數據殺熟(客)等規定」，使各平台近期紛紛對此做出更新，以符合法令標準。

據《ETtoday新聞雲》記者觀察，此前某些平台上購買飛機票、火車票等，頁面上都會有預設捆綁的套餐，例如多付10元可保證出行或加購保險，經平台軟體更新後，商品或服務時的預設搭售勾選選項已消失不見。此外，在主流電商平台上，賣家常以退部份現金請消費者打好評的方式刷評價，也將受到嚴格規範。

▲因應電商法，大陸某購票平台已經下架綑綁套餐的選項。（圖／翻攝中新網）

《電商法》上路後，包括天貓、淘寶、京東等主流的電商平台隨即做出反應，發佈有關提示及公告，蘇寧易購更直接為商戶上線有關電商法的培訓課程。不僅如此，這些電商平台還對用戶評價、商家退出等基礎規定做出相應調整與修訂。

據了解，《電商法》頒布後，仍存在一定盲區，包括微商只發圖片、用中文以外的文字做商品介紹，透過軟體自動識別，查處違法的難度會大大增加；「零星小額」交易活動不需登記，但法規內並無明確指出「零星小額」的金額是多少。因此，配套措施尚未完全的情況下，多數人仍持觀望態度，等待細則出爐後，再做下一步打算。

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