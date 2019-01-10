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解密電商法／史上最嚴89條　業內分析：逐步整頓跨境電商

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▲《電商法》主要是調整電子商務行為，除微商和代購外，也包括各類網路交易平台。（圖／翻攝淘寶網）

▲《電商法》主要是調整電子商務行為，除微商和代購外，也包括各類網路交易平台。（圖／翻攝淘寶網）

記者魏有德／上海採訪報導

大陸電商領域首部法規《中華人民共和國電子商務法》1日正式頒佈實施，全文一共89條，涵蓋電商亂象的處罰條件、規範電商營運秩序等，並將消費者權益保護納入條文。對於被稱為「史上最嚴格」的電商法規，業內人士認為，可將其視為母法的設定，之後會逐步整頓跨境電商市場，不斷推出新的細則，藉此篩選優質且合規的跨境電商平台。

對此，盈科（上海）合夥人律師瞿琨表示，《電商法》頒布過程中會有緩衝期，讓企業逐步規範化，要企業一次性合乎規定，成本非常巨大。他分析，政府在後續法律監督實施的過程中，應該會逐步釋出讓企業適應的階段細則，而不是直接從嚴規範。

▲盈科（上海）合夥人律師瞿琨。（圖／記者魏有德攝）

▲盈科（上海）合夥人律師瞿琨。（圖／記者魏有德攝）

《電商法》主要是調整電子商務行為，不僅微商和代購是歸屬其調整範圍，同時也包括各類網路交易平台。瞿琨表示，一些小型電商平台，在業內知名度很高，此前缺乏管理，常出現交易不透明、以次充好、以假充真的情況，造成社會問題；而這些整頓同時也包括很多交易平台及跨境電商，只要涉及電子商務領域，就應當受到約束。

對於跨境電商及平台，《電商法》第26條提到，「電子商務經營者從事跨境電子商務，應當遵守進出口監督管理的法律、行政法規和國家有關規定」，將跨境電子商務經營者納入本法管轄範圍，也規定了受本法約束的同時，還應當遵守其他法律法規及規定。

▲被稱為史上最嚴法規的大陸電商法1日正式實施。（圖／翻攝大陸中央政府網）

▲被稱為史上最嚴法規的大陸電商法1日正式實施。（圖／翻攝大陸中央政府網）

瞿琨強調，條文內指的跨境電商是在中國大陸境內註冊，不含港、澳、台地區；如在境外註冊公司主體，是不受《電商法》限制，但在境內產生交易行為，則必須受到規範。

但瞿琨也提醒，《電商法》對於跨境電商的監管，多為原則性及宏觀性的規定，可以看做是母法的設定，之後政府應會依此逐步整頓跨境電商市場，不斷推出新的細則，藉此篩選優質且合規的跨境電商平台。

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