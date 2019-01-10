解密電商法／正規網店拍手叫好　代購「畫商品」規避查緝

▲「雷恩體育」是有註冊登記的網路商店，與個人微商不同。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

大陸《電商法》1日正式實施，就微商及個人代購而言，最大的變化是賣家需要辦理商戶、稅務登記及營業執照。對此，線上企業店鋪反而老神在在，絲毫不擔心受到影響。專賣國外潮流品牌的「選貨店」「雷恩體育」老闆陳昱民表示，與大陸一般代購不同的是，「我們這種有現貨的店家是最有利的」。

一般而言，「線上企業店鋪」泛指有營業登記、合法納稅，但不一定有實體店面的網路商店。「雷恩體育」從網店出發，在淘寶上已經累積110萬粉絲，近期也將開設實體店面，串聯線上線下服務。

▲網路商店雷恩體育，專賣國外潮流品牌，有營業登記及倉庫，業界稱為「選貨店」，與一般「代購」店不同。（圖／雷恩體育提供）

陳昱民提到，大陸做微商代購，大多數沒有囤貨，業內稱為「口貨商」，沒有法令規範時，口貨商在朋友圈裡累積大量粉絲，常利用壓低價格的方式，提前預售商品，再以大量訂單向正規商店施壓，賺取中間差價。

他表示，當《電商法》通過後，這類「口貨商」就得按規繳稅，不太可能把售價壓得太低，市場競爭相對變得比較公平。由於《電商法》配套細則還沒確定，陳昱民也決定先暫停出貨，觀察市場動向再做決定。

經營微商的謝婷則認為，「有規矩才能成方圓」，《電商法》之所以會產生，代表微商已經形成一種社會現象，受到政府重視，才需要立法加以規範。她表示，自己販售的商品已經與顧客建立信任，完備相關證件，會更有說服力。

▲大陸電商法上路後，微商圈興起一股「畫商品」熱，以規避平台檢查。（圖／翻攝大陸網站）

近日在微信的朋友圈裡，出現了一群「靈魂畫家」，選擇繼續「營業」的微商，為規避官方的檢測，把商品用圖畫的方式呈現，搭配圖文不符或各國語言的說明，儼然變成一場「創意繪畫大賽」，讓網購消費者看得「霧煞煞」。

會形成這種令人莞爾的現象，不願具名的代購業者私下透露，目前還不太清楚新法上路後的執行力度，用繪圖的方式避開法規，也是同業間口耳相傳，這種方法在圈內迅速傳播開，常買的客戶，一看就知道賣什麼。

▲微商除將商品用圖畫形式呈現，也不能直接說明產品名稱。（圖／翻攝大陸網站）

《電商法》頒布後，施行細則尚未明確，從事電商的經營者表示，目前除積極尋求法律諮詢、做足功課、將證件補齊，還得觀望一陣，有真實判罰案例出現後，才比較容易拿捏繼續營業的尺度。

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