東森購物強打明星級護髮染品　一壓即染DIY快速方便

▲東森購物CH47將於1/10 14:00開賣「美樂髮極致頂級竹炭慕斯護髮染」。（圖／業者提供）

消費中心／台北報導

根據調查，2017年台灣染髮劑商機高達16.6億，是各大廠牌爭相搶攻的市場，東森購物也統計站內染髮產品業績表現，2017～2018年全通路累積營收突破1億，不僅呈倍數成長，更有逐年攀升趨勢，而2019年推出主打明星商品「美樂髮極致頂級竹炭慕斯護髮染」，預計於1/10下午14:00 CH47首賣，由購物天后斯容熱情推薦。

東森購物表示，目前站上銷售染髮劑品牌多，包括日本黑誕彩、美髮時空、夢17、美吾髮、566、VH、LG等，系列品項多達1,500種以上；從消費者輪廓發現，女性高達85%，男性佔15%，整體年齡區間以50～59歲佔41%最大宗，其次為60～69歲25%、40～49歲18%，70歲以上10%，30～39歲則是只有4%，觀察消費者對DIY染髮劑的需求愈來愈講究快速和方便，因此能更順手完成染髮流程的商品愈來愈受青睞。

對於即將開賣的「美樂髮極致頂級竹炭慕斯護髮染」，東森購物指出，該商品首創氣墊式慕斯調和染髮瓶，一壓即染，迅速均勻上色，除了安全無刺激、無刺鼻臭味，也不用另外調配，可重複使用不浪費，方便補染。此外，裡頭添加7大護髮成分，包括工研院技轉竹炭可除臭去油提升色牢度、昆布可柔順色澤感、葡萄糖苷潤澤修護、夏威夷海藻膠加強保濕、何首烏加強覆蓋過色、人蔘強壯髮絲，以及小麥水解蛋白強化髮質，上色兼具護髮。