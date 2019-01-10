網瘋讚「辣台妹」　蔡英文終於搞懂了：我們是很peace的

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文近來對兩岸關係強勢回應，引來網友瘋讚「撿到槍」，嘻哈歌手大支也製作一曲「辣台妹」表達支持，上午蔡英文在調查局出席活動被問及此事時，並未多做回應，稍早則在臉書表示，她聽完歌才知道這個梗，並稱自己很peace，應該不是辣台妹，「不過，若台灣有需要時，我們都是辣台派，該辣就辣。」

大支在臉書上分享一則影音，是他在錄音室工作時，朋友忽然問他最近有沒有認識什麼「不錯的女孩子」？於是就臨時寫了「辣台妹」這首曲子，歌詞寫到，「你不誠心尊敬，真心去遵行，經濟就陷困境，他心靈生病，興趣很神經，是聽人唸道歉聲明，為求穩贏，收買你朋友超小人，超老梗，不信去巷口麵包問，老闆好像叫小寶還小春」、「支董摸你屁股你沒講，摸到現在還在維持現狀」、「妳強調和平相處，但他只想要把妳逼到牆角強抱，違背妳意願，超過妳底線，還好妳是最辣台妹，不想要就是勇敢拒絕」。

▲大支稱蔡英文是辣台妹。（圖／大支臉書影片）

蔡英文說，辣台妹之所以辣，是在於有自己的態度跟立場。更重要的是，面對任何步步進逼的挑戰，都能勇敢說出自己的心聲，「其實，我們是很peace的，我應該不是辣台妹啦。不過，若台灣有需要時，我們都是辣台派，該辣就辣。」

網友則紛紛表示，「2019 台灣最辣 沒有之一 讓妳再辣六年」、「我看最近小英總統不只是撿到槍，還吃了辣椒」、「辣元年」、「2020我要投一個加辣的總統」、「辣台姐蔡英文」。