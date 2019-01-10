　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網瘋讚「辣台妹」　蔡英文終於搞懂了：我們是很peace的

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文近來對兩岸關係強勢回應，引來網友瘋讚「撿到槍」，嘻哈歌手大支也製作一曲「辣台妹」表達支持，上午蔡英文在調查局出席活動被問及此事時，並未多做回應，稍早則在臉書表示，她聽完歌才知道這個梗，並稱自己很peace，應該不是辣台妹，「不過，若台灣有需要時，我們都是辣台派，該辣就辣。」

大支在臉書上分享一則影音，是他在錄音室工作時，朋友忽然問他最近有沒有認識什麼「不錯的女孩子」？於是就臨時寫了「辣台妹」這首曲子，歌詞寫到，「你不誠心尊敬，真心去遵行，經濟就陷困境，他心靈生病，興趣很神經，是聽人唸道歉聲明，為求穩贏，收買你朋友超小人，超老梗，不信去巷口麵包問，老闆好像叫小寶還小春」、「支董摸你屁股你沒講，摸到現在還在維持現狀」、「妳強調和平相處，但他只想要把妳逼到牆角強抱，違背妳意願，超過妳底線，還好妳是最辣台妹，不想要就是勇敢拒絕」。

▲▼大支稱蔡英文是辣台妹。（圖／大支臉書影片）

▲大支稱蔡英文是辣台妹。（圖／大支臉書影片）

蔡英文說，辣台妹之所以辣，是在於有自己的態度跟立場。更重要的是，面對任何步步進逼的挑戰，都能勇敢說出自己的心聲，「其實，我們是很peace的，我應該不是辣台妹啦。不過，若台灣有需要時，我們都是辣台派，該辣就辣。」

網友則紛紛表示，「2019 台灣最辣 沒有之一 讓妳再辣六年」、「我看最近小英總統不只是撿到槍，還吃了辣椒」、「辣元年」、「2020我要投一個加辣的總統」、「辣台姐蔡英文」。

ET快訊
尾牙抽中老闆簽名照！他怒撕毀「結局更悲傷」
家人反對這段戀情…中和16歲少年進旅館　便當吃一半燒炭亡

關鍵字：蔡英文,大支

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文把暖冬補助變大了！　這六個月「平日」出去玩都有賺

為白冰冰叫屈　謝寒冰：酸民是同一工廠製造的「奈米腦」

登記酸「連勝文們」　陳思宇抽籤又酸：陳其邁那時民調也很高…

批人品差不等三天　馮光遠這舉動讓潘恆旭告了「奉陪到底」　

考試院：108年大地工程技師分階段考試　6月舉行

國民黨快看　沈富雄16字創「九二共識2.0版」

學校不耐震！監察院報告出爐：逾14萬學生在待拆、待補教室上課

立院最快傍晚三讀總預算案　賴清德何時下台引關注

管碧玲：金馬獎試過了　「一中各表」不存在！

台灣好美！駐泰代表處攜手22縣市　網讚這些照：「意圖使人不想上班」　

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

蔡英文把暖冬補助變大了！　這六個月「平日」出去玩都有賺

為白冰冰叫屈　謝寒冰：酸民是同一工廠製造的「奈米腦」

登記酸「連勝文們」　陳思宇抽籤又酸：陳其邁那時民調也很高…

批人品差不等三天　馮光遠這舉動讓潘恆旭告了「奉陪到底」　

考試院：108年大地工程技師分階段考試　6月舉行

國民黨快看　沈富雄16字創「九二共識2.0版」

學校不耐震！監察院報告出爐：逾14萬學生在待拆、待補教室上課

立院最快傍晚三讀總預算案　賴清德何時下台引關注

管碧玲：金馬獎試過了　「一中各表」不存在！

台灣好美！駐泰代表處攜手22縣市　網讚這些照：「意圖使人不想上班」　

SBL／3老將本週拚歷史紀錄　呂政儒瞄準超越田壘得分王

萌喵鬧鐘叫醒媽卻被「臭腳攻擊」　眼神死嫌棄：鹹魚走開

「他們說我該被殺死」棉花糖女曾患飲食失調　走出憂鬱大秀泳裝

海格大叔的童心筆觸　繪出怪獸冒險嘉年華

大同賣雙北6.5千坪土地　合計金額近百億

蔡英文把暖冬補助變大了！　這六個月「平日」出去玩都有賺

老賊闖空門偷2百萬玉飾　要抽菸不成手一轉「手銬鬆了」

解密電商法／正規網店拍手叫好　代購「畫商品」規避查緝

解密電商法／史上最嚴89條　業內分析：逐步整頓跨境電商

解密電商法／徵稅重塑市場　終結微商代購「野蠻時代」

帥爸秀餅乾確認寶寶睡著沒 釣出小萌手...網融化：看N遍了

政治熱門新聞

造韓網軍抓到了？PTT原始資料..

退黨選立委　陳筱諭：民進黨拋棄..

侯友宜怒了！祭重罰懲處虐兒人員

快訊／韓國瑜小內閣爆請辭

幕後／蔡英文臉書多了鄉民語　別..

白冰冰MV藏《飛閱高雄》空拍景..

立委補選　藍營彰化三搶一

即／彰化立委補選　國民黨派柯呈..

陳筱諭控訴新潮流　「大人真的很..

蔡英文：我減稅還加薪「22K走..

馮光遠轟人品差　潘恆旭怒：限3..

口譯哥為何能升官　王浩宇「四字..

王世堅看不下去批吳釗燮沒能力擔

郭信良選議長　邱莉莉：別賣乖

更多熱門

相關新聞

影／大支稱「辣台妹」　蔡英文：該辣就辣

總統蔡英文近來被網友稱為「辣台妹」，嘻哈歌手大支也做了一首「辣台妹」，她10日在臉書上說，她一直還沒時間搞懂是什麼意思，但聽到大支的歌曲後才知道這個哏；同時她強調，自己應該不是辣台妹，但若台灣有需要，「我們都是辣台派，該辣就辣」。

蔡英文讚調查局：去年危害國家安全抓174人

口譯哥駐美　蘇起：蔡英文2020打「美國牌」

影／「習五條」內文藏玄機　國台辦前發言人深度剖析

「九二」綁「兩制」　國台辦前發言人李維一批小英堅持意識形態

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

女神半夜衝一蘭拉麵！

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面