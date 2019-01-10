去年危害國家安全抓174人、破19製毒工廠　蔡英文大讚調查局

▲蔡英文出席法務部調查局第55期調查班結業典禮。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

法務部調查局10日舉行第55期結業典禮，本期共60人順利結業，男性33位、女性27位，平均年紀落在26歲。總統蔡英文上午也親自主持典禮，並在訓勉時提到，台灣歡迎對岸每年2、300萬的人次，但不能否認，有人意圖做出對台不利行為，光去年就偵破52案、174人，背後代表調查局一次次成功維護國家安全。

本次調查局廣招專業人才，其中有碩士學位者就有22位，涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等，也精通英文、德文、西語、日文與韓文等語言。

調查局表示， 在60位結業學員當中，除了具有高等學歷外，也有多元的專業證照，其中有4人通過律師考試、3人通過會計師考試，並曾任職在知名會計師事務所，另也有社工師、上市櫃科技大廠工程師等。

蔡英文主持結業典禮發表致詞時表示，調查局跟一般治安機關的角色不同，除了要從事重大犯罪的調查之外，在我國的國安體系中，更是扮演著非常重要的角色。

蔡英文指出，特別是在國家安全面對「新型的滲透與威脅」的時候，台灣社會的安全與穩定非常仰仗調查局團隊發揮團隊的精神，為我們抵禦新的安全威脅。

蔡英文直言，來自對岸人民每年有2、300萬人次到台灣，台灣很歡迎這些朋友，但不能否認，也有人利用台灣的自由民主的空間，意圖做出對台灣自由民主不利的行為，像是利用交流活動作為掩護，刺探和蒐集情報、甚或至於是吸收人員，在台灣發展組織等。

蔡英文強調，類似這種影響國家安全的不法案件，光是去年調查局所偵破的危害國家安全的案件，就有52案、174人，「這些數字的背後代表了一次又一次對國家安全的危害，但是也代表了我們調查局同仁一次又一次成功的維護我們國家安全」。

另外，蔡英文也提到，調查局也得偵辦經濟犯罪、掏空資產、吸金，或者是嚴重傷害我國競爭力的商業間諜的案件，而調查局也繳出相當好的成績。

她指出，在毒品查緝工作上，調查局的表現同樣亮眼，截至去年11月底，查獲各級毒品超過1萬5000公斤，破獲19座製毒工廠，「我要再次強調，反毒就是政府的第一要務，我們要從源頭切斷供應鏈，全面提升反毒的成效。」