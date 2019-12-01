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保單大改版！「3項條款」明年元旦上路：醫療險理賠調閱就醫資料　還可洽詢其他醫師

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▲醫師，醫生，護理師，護士，醫療人員，醫療險。（圖／pixabay）

▲明年保單改版，其中，醫療險的理賠審查，保險公司可以透過同科其他醫師徵詢第二意見。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

壽險業從明年元旦起，依據「3大示範條款」修正進行相關保單改版，影響的險種如壽險、醫療險、傷害險等，不少舊款的保單只賣到年底。金管會保險局也提醒民眾特別注意「兩大點」，必須了解保單條款的「不保事項」和「誠實告知義務」。

【調整一】醫療險：保險業得徵詢「其他醫生」第二意見

保險局修正「住院醫療費用保險單示範條款」，明年元旦起，保險公司除了能調閱就醫資料，還能洽詢同科其他醫生的第二意見，進行必要的理賠金審查，相關費用由保險公司負擔。

錠嵂保險經紀人表示，此調整應可有效遏止「生小病、硬住院」賺理賠金，或進行一些不必要的醫療行為。

【調整二】壽險：保單失效後需於期限內通知「復效權」

今年6月13日公布的「人壽保險單示範條款」是明年元旦上路，其中第7條第8項規定，保單失效後到復效期限前至少3個月，保險公司必須通知保戶可復效的權利，避免保戶錯過期限，保單永久失效。

【調整三】傷害險：鼻外觀雖無損，認定「失能」放寬

這項是今年6月21日公布的「傷害保險單示範條款」，其附表的失能程度與保險金給付表也是明年元旦上路。依據立法委員建議，很多人鼻子外觀未毀損，但鼻孔閉塞、呼吸困難，無法矯治、或兩側嗅覺完全喪失，以後都算11級失能，可理賠5%保險金。保險局副局長張玉煇表示，這部分對保戶應算是比較有利。

另外，當保單改版後，該如何判斷保險公司理賠與否，保險局也提醒民眾要特別注意「兩大點」：

一、既往症是屬於「不保事項」：即保戶已有相關病史，投保後無論經過多久再發病，保險公司都不會理賠。

二、保戶的「誠實告知」義務：若已患病卻不告知，保險公司的健康險未來都可以不給付此項疾病的理賠金。若是在保單成立2年內，保險公司更可解除契約。

 
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