必看！年前大掃除別忘這6項最藏汙納垢的寶寶用品

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

隨著農曆年的腳步到來，很多聰明的主婦們，已經開始慢慢整理家裡，免得大掃除的時候太驚心動魄（笑），除了整理收納、吸地擦窗戶以外，此時，您注意到那些有關寶貝們的物品，也需要好好清潔一番嗎？

我雖然很重視孩子用品的清潔，但難免會有一些盲點，當我發現那些細節被忽視的時候，不單只是趕緊清理，還會不由自主觀察其他家庭有沒有重視這些死角，沒想到，可能是帶孩子太辛苦吧，真的很少人會特別徹底清洗耶！以下，我提出6個必須好好清潔的嬰兒用品，給大家參考。

1、水杯、奶瓶旋蓋

不管是用奶瓶、水杯、水壺，保溫瓶，旋蓋的內側、墊圈、吸管口，都是非常容易被忽略的發霉處，我在孩子校外教學的時候，看到好多家長忽略這塊，墊圈上、吸管接觸面，都佈滿一層霉垢，讓孩子邊喝水，邊喝下這些黴菌，真的很恐怖！

2、煮食工具

接觸到水、蒸氣這些煮食器具，像消毒鍋的底盤跟網狀的籃子，都容易藏汙納垢，趁著過年大掃除，趕快拿牙刷來細細清理一番！

3、澡盆、毛巾

毛巾其實是要定期汰換的物品，不單因為上面有水氣，容易產生黴菌，上面的纖維用久了，會變得粗糙不平，吸水能力也隨著老化下降，所以真的不要一條毛巾用10年啊，光是為了彌補皮膚的損害，就不只換毛巾的錢囉。

澡盆是大掃除的重點清潔的項目，看看嬰兒澡盆的排水孔，整個盆子的底部，是不是都有一些黑黑的呢？我們自己洗澡都會清浴缸了，何況是寶貝的澡盆，那可是連小屁屁都要泡進去的啊！

4、地墊

不管是巧拼，還是遊戲墊，那些接縫的小地方都要處理，另外，如果是劣質巧拼，還有剝落的可能，提醒大家，如果巧拼有剝落，就要直接換新，否則容易被寶寶誤食喔！

5、推車、餐椅

不知道有多少爸媽會注意到寶寶推車跟餐椅的清潔，一般來說，不能拆件的大型物件，可以用消毒噴劑噴一噴，傘車跟餐椅，就可以直接拿去浴室刷啦，別忘了要完全晾乾，金屬部分才不會生鏽喔！

6、洗澡玩具

不得不說，洗澡玩具的內部，真的是最恐怖、最驚人的，那些被擋在裡面、散發不出的水氣，造成滿滿的滑溜汙垢，如果沒辦法拆解清洗的話，不如就直接丟棄了吧！

當然啦，該清洗整理的不只這6大項，但我相信您看完這篇文章，應該對於從哪裡下手，也有些想法了吧，我們做父母的，無非希望孩子健健康康長大，而清潔就是最基本的步驟喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。