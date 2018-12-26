公司「青春洋溢」但前輩都不見了？這可能是一份「早夭的工作」

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）



【你的公司青春洋溢？小心很快被淘汰】

文／洪雪珍

一個公司裡都是年輕員工，充滿活力，洋溢歡笑，氣氛融洽，大家白天一起熱血打拚，晚上下班一起吃喝玩樂，是好同事也是好朋友，覺得大家可以一起工作到老，做一輩子的同事和朋友，是一件多麼讓人期待的好事！

可是，如果這是一家有點歷史的公司，你有沒有想過一個問題：

「前輩怎麼都不見了？」

愈是歡樂，愈是要緊張

有點靈異嗎？

的確必須開始毛骨悚然…因為這可能是一個「早夭的工作」！

這些工作存在一個潛規則：限定年輕員工，它們只能賺青春財，年輕才可以做或才做得好，年紀稍大就會力有未逮、或格格不入。在過去，前輩們做不下去；在未來，你和周圍這一批年輕同事也可能面臨同樣宿命，不久後一個一個離去。

工作會不會早夭，從員工的平均年齡即可算出來。當你算完之後，發現只剩一年夀命，請不要慌張或憂慮，而是要想在這一年應該趕快做什麼事，才能跳到第二個美麗的天堂。

也許你會不解，反問：

「我還年輕，沒想到要在一家公司待到退休，這個問題未免杞人憂天，想得太早了吧？」

一點都不早！一家公司或一個職務都只有年輕人，不見老中青三代同堂，就表示你很快將被淘汰，時間逼近的速度也將遠超乎你的想像。當一個人有所發揮，快樂無比時，日子都過得飛快，一眨眼的功夫，來到工作夀命的大限，到時再來想這個問題就太晚，也措手不及。

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）



6項青春財

這些賣青春財的職務，有以下共同特質：

1. 賣外表

--比如：模特兒、化妝品專櫃小姐、美容師等。

2. 賣體力

--比如：運動員、勞力工，以及經常要輪大夜班的職務等。

3. 賣時間

--經常加班、工時長、要求責任制的職務，在台灣這類工作太多了，族繁不及備載，就用「不勝枚舉」這四個字帶過吧！

4. 賣創意

--比如：廣告公司的創意人員、科技廠的研發人員等。

5. 賣年輕的腦

--銷售或服務的對象是青少年、年輕人，一定要是同一個年紀才能想得出好點子，或才能服務得來，比如：手機遊戲等。

6. 賣新技術

--技術不斷翻新，必須日以繼夜的跟上腳步，才能立足的職務，比如：程式人員等。

在這6項特質中，擁有項目愈多，陣亡的速度愈快，也就別再一廂情願的以為「淘汰」這把大刀砍落的不是自己項上這顆頭。

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）



設好鬧鐘，準備離去

這些賣青春財的職務充滿魅力，除了因為環繞的是年輕夥伴，氣氛活潑，讓人有如吃了快樂丸般的興奮，還因為工作內容多變有趣，時尚感強，有一種走在時代前端的驕傲，在同儕之間可以炫耀…這些理由，都足以讓人流連忘返，捨不得離去。

可是，每個人都會從青年踏入中年，再從中年進入到老年，而每一種職務都有它合適從事的年紀，過了年紀就會自然而然的不合時宜、或跟不上節奏，可惜很多人樂在工作時，沒有警覺到大限逐日逼近，而讓職涯陷入危險中。

好吧！歡樂的派對總會結束，在踏進這些職務之前，請先設好鬧鐘，訂出離去的時間。在鬧鈴響起之前，也請做好準備，帶走應該帶的隨身物品，這些都是幫助你縱身一跳，跳得更高的資產。在這段期間，請累積以下的價值：

累積的價值1：做事的技能

--很多職務的技術會日新月益，但是核心的技能、基本的邏輯是不變的，而且隨著經驗的累積，它們會像老酒一樣愈沈愈香，這就是我們要掌握的技能。

累積的價值2：良好的名聲

--口碑很重要！年紀愈大、資歷愈深，別人在用你時會反覆思量，考慮較多，到處打聽你的做人處世、表現績效，所以一定要留人好探聽。

累積的價值3：有交情的人脈

--二十歲時靠努力，三十歲時靠經驗，四十歲時就要靠人脈，一通電話就可以解決、一頓飯局就能夠進單，這就是年長者的價值，是年輕人難望其項背之處。

有一天，換到一家公司，老中青三代同堂，人數比例分配不失衡，就是一個可以做得比較長久的工作。即使如此，仍然要清楚的認知到一個殘酷的事實：沒有一家公司是安穩的、沒有一個工作是有保障的，還是要時時刻刻保持高度警覺性與競爭力！



洪雪珍

知名專欄作家

fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5

學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等

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