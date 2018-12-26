　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公司「青春洋溢」但前輩都不見了？這可能是一份「早夭的工作」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼青年，年輕人，實習，工作，職場，辦公室，同事，小團體，討論。（圖／視覺中國）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）


【你的公司青春洋溢？小心很快被淘汰】

文／洪雪珍

一個公司裡都是年輕員工，充滿活力，洋溢歡笑，氣氛融洽，大家白天一起熱血打拚，晚上下班一起吃喝玩樂，是好同事也是好朋友，覺得大家可以一起工作到老，做一輩子的同事和朋友，是一件多麼讓人期待的好事！

可是，如果這是一家有點歷史的公司，你有沒有想過一個問題：

「前輩怎麼都不見了？」

愈是歡樂，愈是要緊張

有點靈異嗎？

的確必須開始毛骨悚然…因為這可能是一個「早夭的工作」！

這些工作存在一個潛規則：限定年輕員工，它們只能賺青春財，年輕才可以做或才做得好，年紀稍大就會力有未逮、或格格不入。在過去，前輩們做不下去；在未來，你和周圍這一批年輕同事也可能面臨同樣宿命，不久後一個一個離去。

工作會不會早夭，從員工的平均年齡即可算出來。當你算完之後，發現只剩一年夀命，請不要慌張或憂慮，而是要想在這一年應該趕快做什麼事，才能跳到第二個美麗的天堂。

也許你會不解，反問：

「我還年輕，沒想到要在一家公司待到退休，這個問題未免杞人憂天，想得太早了吧？」

一點都不早！一家公司或一個職務都只有年輕人，不見老中青三代同堂，就表示你很快將被淘汰，時間逼近的速度也將遠超乎你的想像。當一個人有所發揮，快樂無比時，日子都過得飛快，一眨眼的功夫，來到工作夀命的大限，到時再來想這個問題就太晚，也措手不及。

▲聊是非用圖，職場，工作，點子，發想，靈感。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）


6項青春財

這些賣青春財的職務，有以下共同特質：

1. 賣外表
--比如：模特兒、化妝品專櫃小姐、美容師等。

2. 賣體力
--比如：運動員、勞力工，以及經常要輪大夜班的職務等。

3. 賣時間
--經常加班、工時長、要求責任制的職務，在台灣這類工作太多了，族繁不及備載，就用「不勝枚舉」這四個字帶過吧！

4. 賣創意
--比如：廣告公司的創意人員、科技廠的研發人員等。

5. 賣年輕的腦
--銷售或服務的對象是青少年、年輕人，一定要是同一個年紀才能想得出好點子，或才能服務得來，比如：手機遊戲等。

6. 賣新技術
--技術不斷翻新，必須日以繼夜的跟上腳步，才能立足的職務，比如：程式人員等。

在這6項特質中，擁有項目愈多，陣亡的速度愈快，也就別再一廂情願的以為「淘汰」這把大刀砍落的不是自己項上這顆頭。

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）


設好鬧鐘，準備離去

這些賣青春財的職務充滿魅力，除了因為環繞的是年輕夥伴，氣氛活潑，讓人有如吃了快樂丸般的興奮，還因為工作內容多變有趣，時尚感強，有一種走在時代前端的驕傲，在同儕之間可以炫耀…這些理由，都足以讓人流連忘返，捨不得離去。

可是，每個人都會從青年踏入中年，再從中年進入到老年，而每一種職務都有它合適從事的年紀，過了年紀就會自然而然的不合時宜、或跟不上節奏，可惜很多人樂在工作時，沒有警覺到大限逐日逼近，而讓職涯陷入危險中。

好吧！歡樂的派對總會結束，在踏進這些職務之前，請先設好鬧鐘，訂出離去的時間。在鬧鈴響起之前，也請做好準備，帶走應該帶的隨身物品，這些都是幫助你縱身一跳，跳得更高的資產。在這段期間，請累積以下的價值：

累積的價值1：做事的技能
--很多職務的技術會日新月益，但是核心的技能、基本的邏輯是不變的，而且隨著經驗的累積，它們會像老酒一樣愈沈愈香，這就是我們要掌握的技能。

累積的價值2：良好的名聲
--口碑很重要！年紀愈大、資歷愈深，別人在用你時會反覆思量，考慮較多，到處打聽你的做人處世、表現績效，所以一定要留人好探聽。

累積的價值3：有交情的人脈
--二十歲時靠努力，三十歲時靠經驗，四十歲時就要靠人脈，一通電話就可以解決、一頓飯局就能夠進單，這就是年長者的價值，是年輕人難望其項背之處。

有一天，換到一家公司，老中青三代同堂，人數比例分配不失衡，就是一個可以做得比較長久的工作。即使如此，仍然要清楚的認知到一個殘酷的事實：沒有一家公司是安穩的、沒有一個工作是有保障的，還是要時時刻刻保持高度警覺性與競爭力！

▲▼洪雪珍。（圖／翻攝自洪雪珍粉絲專頁）
洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
越南團落跑畫面曝光！進高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊
郭富城勾嫩妻脖子放閃！一看「右下角」網傻了：認真嗎
李連杰2愛女曝光！「高顏值+大長腿」神基因正翻
敵營戰術指導中…柯瑞「探頭偷聽」被攝影機全錄下

關鍵字：職場,上班族,洪雪珍

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

待得久不是忠誠，是「跑不掉」！想升主管...掌握3個「不要」

22歲女常腰痠背痛...原來脊椎側彎25度！醫：嚴重恐影響心肺

「十種癌症的症狀」一張圖秒懂！　聲音沙啞恐是甲狀腺癌晚期

在職場會吵的孩子有糖吃！他們反映一種積極正向的人生態度

離職就像分手...咒罵唱衰是沒用的！前公司沒有你還是會活得很好

主管刁難減薪調職　他等到被挖角這天用一招報復：生氣不如爭氣

看時剖腹求孩子好命？台大仁醫：拜託別找我開刀，我只想救人

你的「老本」想給誰？吃剩菜留錢給子女or珍惜陪伴自己的人

童戴口罩去上課卻常感冒！媽無解求醫...真相讓網笑了：比沒戴還慘

你的「老本」想給誰？吃剩菜留錢給子女or珍惜陪伴自己的人

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

楊冪「4歲女兒給公公帶」　劉愷威爸首曝3人現況！

動感燈箱廣告創意打造　捷運忠孝復興站展現新樣貌！

公司「青春洋溢」但前輩都不見了？這可能是一份「早夭的工作」

房掛婚紗照！5歲兒一瞄「水瓶座神嘴模式ON」噴9字　母崩潰：這星座真難搞

今年跨年改追雪！冷氣團急凍降雨　玉山可望飄10年來首次「元旦雪」

老公幫掌鏡！她一看無奈x3…變真人版「大家來找碴」　網笑噴：妳路人嗎

被爆收媒體百萬！管中閔上午未現身兒搖頭避談爸

情侶偷丟熱狗紙被揭穿超錯愕　北投人妻聽老公「問一句」：差點笑場

離譜！來台越南團152人逃脫失蹤　僅持單程機票就放行入境

史上最嚴重！越南團152人來台跑光光　學者揭「觀光政策大漏洞」

快訊／陽明併校案拍板！57:31同意「交大優先」議約權

「ETtoday看電影」看直播就有機會揹走大黃蜂！

中油工會發公投撤換董事長　戴謙「感恩接受意見」

《比悲傷更悲傷的故事》陳意涵定情項鍊被神出　Outlet千元價　

《聲林》鄭心慈耶誕開唱！　收「最爛禮物」嚇到崩潰

越南落跑團畫面曝／入住高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊

韓粉搶著收藏　韓國瑜新書一開賣衝進即時榜TOP 5

接零食百發百中！馬麻壞心「丟空氣」...呆萌金跳起來：咦？

英女王耶誕演說打破傳統談政治　警告別成為部落主義犧牲品

「腎出血啦」吳淑珍舊傷復發　急就醫要媒體：不要擋我的路

陳偉殷拚3大里程碑　將成大聯盟史上首位60勝亞洲左投

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

生活熱門新聞

越南團153人來台152人失蹤..

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶..

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟..

車牌9555太派！他看家裡3輛..

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台..

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩..

女友聖誕夜加班！網：綠綠der..

夫手機狂跳外遇證據！妻：聖誕禮..

騎士被小強嚇飆罵　接下來情節超..

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

陸網解析：高雄房價等於北京六環..

高雄開放陸資買房　Sway：像..

今年第一場雪要來了！高山降雪機..

更多熱門

相關新聞

好想轉職　夢幻高薪行業有這5個

2018年步入尾聲、2019年新的一年即將開始，不少人躍躍欲試想要轉換跑道。根據人力銀行統計，近半數上班族年後有轉職計畫，其中又以網路業奪下心目中最為夢幻的高薪行業，其他半導體、銀行、航空等行業也擠進前5名。

7成上班族自認貧窮　想靠2招加薪8.8%

久坐可靠運動「抵消」？答案好殘忍

寧願收現金！5大超雷聖誕交換禮物出爐

11月失業率3.7%創18年同月最低

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

車牌9555太派！他看家裡3輛1029冒冷汗

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面