影／孝子不吃不喝17年才能還清...法拉利天價維修費確定？名醫駁斥

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新北市一名20歲林姓男子幫母親送貨，精神不佳連撞上4台法拉利，事發後外界知道林男家境不好，紛紛捐款相助。日前有消息指出，預估維修費將近千萬，其中白色法拉利賠償費最高約為700多萬元，就算有愛心捐款，林男還需要不吃不喝17年才能還清。不過，車主彭玉文醫師駁斥，原廠尚未統計最後出價格，對於外傳的數字感到不解。

▲不小心撞上法拉利的20歲孝子和母親。（圖／東森新聞）

去年12月16日凌晨3時，20歲林男為了幫生病的母親送貨，疲勞駕駛連撞4台法拉利，引起社會不少關注，不少民眾紛紛前往深坑金紙店慰問母子2人，有人進到店內留下善款就離開，更有人特地從桃園跑到深坑買金紙，放千元鈔不找零，導演廖人帥更是親自到店裡鼓勵他，並留下慰問金。

▲林姓孝子與母親在深坑開設金紙店 。（圖／記者陳以昇攝）

雖然各界善款陸續湧入，但距離賠償費用還是有一段不小差距。日前有消息指出，4台超跑受損最嚴重的就是整形名醫彭玉文的白色法拉利，車廠評估如果修車估計費用500、600萬元跑不掉，目前傾向以「全損」理賠，金額恐怕高達700萬元，而另一台違停的黃色超跑，車身底盤毀損修車費至少要180萬元，2台車費用加起來近900萬元，扣掉善款，以林男月薪3萬元，不算利息，不吃不喝也要17年才還得清。

不過，對於這個消息，彭玉文接受《三立新聞網》訪問時表示，自己在國外，原廠尚未統計最後出價格，對於外傳的數字感到不解。

▲整形名醫彭玉文的白色法拉利受損最嚴重。（圖／記者林煒傑翻攝、翻攝自當事人臉書）

目前人在澳洲的彭玉文在臉書發文呈現自己的心境，「逆境來臨，心中要持一『寬』字。面對、接受、處理、放下。」他還分享了奮鬥史，「我在12歲以前，住在偏鄉渺無人煙的山裡。出入只有少數幾班老巴士，錯過了就要靠自己的雙腿走三小時。我從小成績優異，國小國中都是全校第一。因為我知道我沒有退路，人生要靠自己的雙手努力開創。」

彭玉文說，從踏入醫學院以來一路刻苦學習，努力向上，一天上工超過18小時，一個月值班超過15天是常態，「開業前三年，我一年365天都在工作，週日也在開刀。二十幾年來，我沒有週休二日，沒有一例一休。男兒立身處世，要對自己的人生負責。不要給自己太多的藉口，遇到事情要勇於面對。因為白手起家的人，沒有退路。」

▲彭玉文臉書分享奮鬥史。（圖／翻攝彭玉文臉書）

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