35歲前沒當主管=沒出息？他的升職實錄告訴你：不該為面子硬往上爬

▲上班族示意圖。(圖/視覺中國CFP)



【職涯,不是一把梯子,而是一彎河流】

文/洪雪珍

這兩年多來,我看到讀者Bingo的生涯像是洗三溫暖一樣,忽冷忽熱;也像坐雲霄飛車一般,忽高忽低。要是換作別人,早就心臟受不了。這次看他安全落地,我也替他鬆了一口氣。

當然過程中,Bingo非常煎熬。等到做了這個「退後一步」的做法,他似乎得到一種看山是山、看山不是山的頓悟,充滿喜悅。而且對於一個37歲的男性來說,他下了一個很少見的結論:

「我終於認識自己、接受自己,我不是一塊當主管的料,那又如何?我更樂在工作,也找回迷失的自己啊!」

不當主管,就沒出息?

好,Bingo到底發生什麼事?

其實也沒太特別,跟大多數人都一樣,過了35歲以後,覺得沒有站上主管缺,是一件沒出息的事!也擔心過了40歲之後,被蓋棺論定是一個普通上班族,不再有升遷,加薪微薄,然後一直做到退休,從未有過「飛黃騰達」,也不知道什麼叫做「走路有風」。想到這裡,Bingo就覺得氣餒,也跟自己生氣。

「在學校成績比我差的同學,都當上經理,我還在埋頭寫程式,我有這麼差嗎?」

「我以前帶過的徒弟,都換了好幾個工作,升上總監,每次想請我吃飯,謝謝我這個師父,我都找個理由拒絕了。」

▲上班族示意圖。(圖/視覺中國CFP)



升不上去,是很多上班族最沒面子的事。可是想一想,組織管理學說,最適當的管理範圍是7個人,每8個人只有一個主管,能夠當上主管的機率只有1/8,另外7/8只能當屬下。所以,升遷是很困難的事,很多上班族終其一生都不可得,難道就要在自己的額頭貼上一個標籤:「我是失敗者」?

近三年前,我才開粉絲專頁,Bingo就慧眼識英雄來加我了,算是元老級的粉絲,碰到生涯困擾時,不時會來找我私訊聊聊。由於Bingo太想要升遷,證明自己的能力,於是我就給了他一些指導,他乖乖照做,花了半年時間,終於等到一個主管出缺,順利地升上去。

當上主管,噩夢開始

夢想成真,Bingo應該睡覺都會帶著笑吧?

一開始有,一個月之後就又來找我吐苦水,那種迷惘與混亂比他升遷之前,還嚴重數倍。原來這個主管位子,是需要背負業績的,他必須要開發客戶、與客戶建立關係,還要面對客戶不斷丟出來的各種要求,再回頭請屬下加班完成。過去,Bingo只要處理事情的部分,寫好程式就可以交差,回家睡大頭覺,現在不行了!

「人的部分,不論是客戶或屬下,都搞得我焦頭爛額,每天失眠。」

Bingo頹喪地問我,自己是不是很沒用,連一個主管也做不來?唉,這就是很多人的死結!其實做不了主管,不代表自己就沒有用,也不等於職涯就此完蛋。我花了不少時間跟他聊這個心結,掙扎了一年,太太跟他下最後通碟,如果他不辭掉主管一職,就帶著孩子回娘家,他才鼓起勇氣跟上司提不當主管了。

現在,Bingo回去寫程式,除了少了主管津貼五千元,以及可望不可及的業務獎金之外,他終於睡得著覺。看看自己,他說:

「我只是證明自己不合適當主管,而且我的生涯並未因此毀了,其實走下升遷之梯,不如我原來想像的丟臉。」

▲上班族示意圖。(圖/視覺中國CFP)



注意到了嗎?除了錢的考量之外,升遷或不升遷就卡在一個點上:面子問題。你說,面子是不是害死人?你想想看,一個人的自尊若是維繫在升不升遷,是多麼脆弱而不可靠,這才是會毀掉一個人的致命要害!

最新能力:職涯流動力

最近我讀了一本書<不升遷也可以>(Up is not the only way),不由得想起Bingo的生涯轉折,作者貝芙凱伊博士(Beverly Kaye)是「現代職場績效研究」的權威,提出一個嶄新的觀點:

「重新思考你的職涯流動力。」

在過去,我們認為,生涯是一把梯子,是一條不斷往上爬的直線,只能往上,不能往下。唯有爬上梯子的頂端,才是功成名就,值得欣羨的人生結局。

可是貝芙凱伊發現,對於多數的工作者來說,這把梯子自始至終根本不存在,反倒是今天每個人的職涯是流動的。把它想像成是一彎河流,蜿蜒曲折,時高時低,爬上高峰、流向低谷,風景不斷在切換中。

就像愛因斯坦說的,對於一隻魚,不要期待牠會爬樹,才要認為牠夠聰明。一樣的,職涯這件事,只有少數人爬得上梯子,其他多數人過的是河流人生,所以不要期待升遷,而是要期待流動。職涯流動力越強,越是職場裡的強者。

讀到這裡,你可能跟我一樣,整個人鬆了一口氣?既然升遷只有1/8的機率,作為7/8的我們就追求流動吧!

退後一步,重新校準

職涯流動力,依據貝芙凱伊歸納分析,總共有六種,其中一種是「暫時退後一步」,就像Bingo從主管位子爬下來,為的是什麼?

重新校準!

▲上班族示意圖。(圖/視覺中國CFP)



你有到美術館看畫的經驗嗎?一般不會只有橫向地從一幅畫看到另一幅畫,而是會在同一幅畫前面,做前後左右的移動。因為站前一步或往後一步,視角不同,看畫的感受自然也不同。職涯也是一樣,不會只有一個工作換到另一個工作的平行移動,還會上前當主管,或後退當屬下。

所以,從主管位子下台,並不代表失敗,而是正常的職涯流動。它和面子沒有關係,而是重新校準,找到自己當時最合適的位子,也就是重新聚焦。因此,重新洗你的腦子,告訴自己:

這不是降級。

是不是感覺舒服多了,找回一股重生的活力?可是有人還是隱隱擔憂人言可畏,不知道別人怎麼議論這件事,而謠言是會殺人的!那麼你還記得我從前寫過人性普遍有一個「過度理由」效應嗎?為了杜絕眾人的悠悠之口,請主動公布一個好的理由,比如Bingo也許可以說:

「寫程式比當主管有趣多了,我想讓工作變得好玩一點。」

說多了,別人就會相信的。這個宣言,同時也是向別人宣告你的全新「定位」,重新校準別人對你的看法。

※本文原刊登於洪雪珍臉書粉絲團,經同意授權轉載







洪雪珍

知名專欄作家

fb粉絲團:https://goo.gl/0slQx5

學歷:政大新聞系、台大商學所

歷任:yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄:yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作:《你的強大,就是你的自由》、《哪有工作不委屈,沒有工作你會更委屈》等

★ 版權聲明:圖片為版權照片,由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用,任何網站、報刊、電視台未經CFP許可,不得部分或全部轉載,違者必究!