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35歲前沒當主管=沒出息？他的升職實錄告訴你：不該為面子硬往上爬

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▲憂愁，欠債，煩惱，上班族。（圖／視覺中國CFP）

▲上班族示意圖。（圖／視覺中國CFP）


【職涯，不是一把梯子，而是一彎河流】

文／洪雪珍

這兩年多來，我看到讀者Bingo的生涯像是洗三溫暖一樣，忽冷忽熱；也像坐雲霄飛車一般，忽高忽低。要是換作別人，早就心臟受不了。這次看他安全落地，我也替他鬆了一口氣。

當然過程中，Bingo非常煎熬。等到做了這個「退後一步」的做法，他似乎得到一種看山是山、看山不是山的頓悟，充滿喜悅。而且對於一個37歲的男性來說，他下了一個很少見的結論：

「我終於認識自己、接受自己，我不是一塊當主管的料，那又如何？我更樂在工作，也找回迷失的自己啊！」

不當主管，就沒出息？

好，Bingo到底發生什麼事？

其實也沒太特別，跟大多數人都一樣，過了35歲以後，覺得沒有站上主管缺，是一件沒出息的事！也擔心過了40歲之後，被蓋棺論定是一個普通上班族，不再有升遷，加薪微薄，然後一直做到退休，從未有過「飛黃騰達」，也不知道什麼叫做「走路有風」。想到這裡，Bingo就覺得氣餒，也跟自己生氣。

「在學校成績比我差的同學，都當上經理，我還在埋頭寫程式，我有這麼差嗎？」

「我以前帶過的徒弟，都換了好幾個工作，升上總監，每次想請我吃飯，謝謝我這個師父，我都找個理由拒絕了。」

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲上班族示意圖。（圖／視覺中國CFP）


升不上去，是很多上班族最沒面子的事。可是想一想，組織管理學說，最適當的管理範圍是7個人，每8個人只有一個主管，能夠當上主管的機率只有1/8，另外7/8只能當屬下。所以，升遷是很困難的事，很多上班族終其一生都不可得，難道就要在自己的額頭貼上一個標籤：「我是失敗者」？

近三年前，我才開粉絲專頁，Bingo就慧眼識英雄來加我了，算是元老級的粉絲，碰到生涯困擾時，不時會來找我私訊聊聊。由於Bingo太想要升遷，證明自己的能力，於是我就給了他一些指導，他乖乖照做，花了半年時間，終於等到一個主管出缺，順利地升上去。

當上主管，噩夢開始

夢想成真，Bingo應該睡覺都會帶著笑吧？

一開始有，一個月之後就又來找我吐苦水，那種迷惘與混亂比他升遷之前，還嚴重數倍。原來這個主管位子，是需要背負業績的，他必須要開發客戶、與客戶建立關係，還要面對客戶不斷丟出來的各種要求，再回頭請屬下加班完成。過去，Bingo只要處理事情的部分，寫好程式就可以交差，回家睡大頭覺，現在不行了！

「人的部分，不論是客戶或屬下，都搞得我焦頭爛額，每天失眠。」

Bingo頹喪地問我，自己是不是很沒用，連一個主管也做不來？唉，這就是很多人的死結！其實做不了主管，不代表自己就沒有用，也不等於職涯就此完蛋。我花了不少時間跟他聊這個心結，掙扎了一年，太太跟他下最後通碟，如果他不辭掉主管一職，就帶著孩子回娘家，他才鼓起勇氣跟上司提不當主管了。

現在，Bingo回去寫程式，除了少了主管津貼五千元，以及可望不可及的業務獎金之外，他終於睡得著覺。看看自己，他說：

「我只是證明自己不合適當主管，而且我的生涯並未因此毀了，其實走下升遷之梯，不如我原來想像的丟臉。」

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲上班族示意圖。（圖／視覺中國CFP）


注意到了嗎？除了錢的考量之外，升遷或不升遷就卡在一個點上：面子問題。你說，面子是不是害死人？你想想看，一個人的自尊若是維繫在升不升遷，是多麼脆弱而不可靠，這才是會毀掉一個人的致命要害！

最新能力：職涯流動力

最近我讀了一本書＜不升遷也可以＞（Up is not the only way），不由得想起Bingo的生涯轉折，作者貝芙凱伊博士（Beverly Kaye）是「現代職場績效研究｣的權威，提出一個嶄新的觀點：

「重新思考你的職涯流動力。」

在過去，我們認為，生涯是一把梯子，是一條不斷往上爬的直線，只能往上，不能往下。唯有爬上梯子的頂端，才是功成名就，值得欣羨的人生結局。

可是貝芙凱伊發現，對於多數的工作者來說，這把梯子自始至終根本不存在，反倒是今天每個人的職涯是流動的。把它想像成是一彎河流，蜿蜒曲折，時高時低，爬上高峰、流向低谷，風景不斷在切換中。

就像愛因斯坦說的，對於一隻魚，不要期待牠會爬樹，才要認為牠夠聰明。一樣的，職涯這件事，只有少數人爬得上梯子，其他多數人過的是河流人生，所以不要期待升遷，而是要期待流動。職涯流動力越強，越是職場裡的強者。

讀到這裡，你可能跟我一樣，整個人鬆了一口氣？既然升遷只有1/8的機率，作為7/8的我們就追求流動吧！

退後一步，重新校準

職涯流動力，依據貝芙凱伊歸納分析，總共有六種，其中一種是「暫時退後一步」，就像Bingo從主管位子爬下來，為的是什麼？

重新校準！

▲工作，職涯，升遷，上班族。（圖／CFP）

▲上班族示意圖。（圖／視覺中國CFP）


你有到美術館看畫的經驗嗎？一般不會只有橫向地從一幅畫看到另一幅畫，而是會在同一幅畫前面，做前後左右的移動。因為站前一步或往後一步，視角不同，看畫的感受自然也不同。職涯也是一樣，不會只有一個工作換到另一個工作的平行移動，還會上前當主管，或後退當屬下。

所以，從主管位子下台，並不代表失敗，而是正常的職涯流動。它和面子沒有關係，而是重新校準，找到自己當時最合適的位子，也就是重新聚焦。因此，重新洗你的腦子，告訴自己：

這不是降級。

是不是感覺舒服多了，找回一股重生的活力？可是有人還是隱隱擔憂人言可畏，不知道別人怎麼議論這件事，而謠言是會殺人的！那麼你還記得我從前寫過人性普遍有一個「過度理由」效應嗎？為了杜絕眾人的悠悠之口，請主動公布一個好的理由，比如Bingo也許可以說：

「寫程式比當主管有趣多了，我想讓工作變得好玩一點。｣

說多了，別人就會相信的。這個宣言，同時也是向別人宣告你的全新「定位」，重新校準別人對你的看法。

※本文原刊登於洪雪珍臉書粉絲團，經同意授權轉載

▲▼洪雪珍。（圖／翻攝自洪雪珍粉絲專頁）
洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：洪雪珍,職場,上班族,主管,升遷

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