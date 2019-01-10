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她借2萬和男友到處飄！被討錢屎臉「繳完房租沒錢」　債主：怕傷友情

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▲錢不夠用示意圖。（圖／記者徐珍翔攝）

▲原PO因家裡需要用錢向朋友討錢，「她的臉就跟屎一樣，好像是我欠她錢似的。」（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名女網友借給女性友人快2萬元，見對方出去玩、吃好料，討錢被臭臉嗆，「這個月我繳完房租沒錢了」。她直呼，「為什麼欠錢的會比我還要跩啊？O的⋯⋯超氣自己沒有魄力去討債，又怕傷了友情！」其他人紛紛要原PO放生朋友，「這種友情...金錢外交嗎？不如不要吧！」

「欠錢的永遠比被欠的還要跩」，原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，當初因看朋友處境可憐，跟自己以前很像，而朋友又面臨失業潮，所以支助對方好一陣子的金錢，前前後後大概快2萬元。

原PO表示，住自己隔壁套房的朋友說等找到工作會還錢，「這期間，常常看到她跟男友出去玩、吃好料。我也很納悶，她哪來的錢可以一直出去溜達？不是沒錢嗎？」

▼原PO借了朋友快2萬，但至今拿不回一毛錢。（圖／資料照）

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

原PO指出，朋友在去年10月找到穩定的工作，「而我也因為家裡一些原因所以需要一些錢，所以我11月問她：『可以還我一些錢嗎？我有急用』。她用很不爽的臉說：『這個月我繳完房租沒錢了』，然後就不理我。」

「當下我超不爽的！但是我還是口氣很好的跟她說：好吧..！」原PO無奈說，期間仍常看到朋友跟男人出去到處飄，12月和今年到1月又各問了一次能不能還一些錢，「她的臉就跟屎一樣，好像是我欠她錢似的！」

原PO表示，「每次心中充滿怒火時，只能跟自己說不要傷了友情，我看她房間又有新鞋新衣，根本不像沒錢啊！為什麼欠錢的會比我還要跩啊？O的⋯⋯超氣自己沒有魄力去討債，又怕傷了友情！」

對此，許多網友說，「這種友情...金錢外交嗎？不如不要吧！是我就把錢都要回來」、「唉……這種朋友不要也罷，這些錢讓你看清一個人」、「當作兩萬買個教訓吧！以後不要聯繫了」、「這種友情還需要嗎」。

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關鍵字：借錢,爆怨公社

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