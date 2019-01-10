他廚房待半天端出美食…5分鐘就被掃光　烏龍茶配酪梨擄獲客人

▲吳億杰認真看待每道料理。（圖／翻攝中新網）



國際中心／綜合報導

馬來西亞華裔28歲廚師吳億杰熱愛料理，他通曉3種語言，能說馬來語、中文與英語，如今，他在中國南京市卓美亞酒店擔任主廚，將料理融合中式與歐式風格，每道「中西合璧」的菜餚都是背後花了數小時準備而成。他形容，客人看不見在廚房的他，但料理是一道橋梁，客人自然能夠感受到。

《中新網》報導，吳億杰的爺爺是馬來西亞餐廳的中餐廚師，他從小就跟著長輩進出廚房，學習料理的精髓，畢業於新加坡的廚藝學校後，他繼續在酒店實習，為了更上一層樓，他19歲時前往杜拜的高級酒店工作，鑽研亞洲與歐洲料理。

學習了幾年後，吳億杰24歲時回到新加坡，在摘了米其林2顆星的法式餐廳任職。直到2018年，他與先前曾共事過的廚師一起到中國南京市的酒店工作，挑戰不一樣的人生。

事實上，吳億杰過往每年都會到中國旅遊，他品嚐哈爾濱、北京、上海、西安等各地美食，印象深刻的有上海生煎包、四川麻辣火鍋等，他最喜歡的是街頭小吃，這代表中國最原始又真實的滋味。

吳億杰觀察到，中西餐有著迥然不同的風格，如何將兩者融會貫通是門學問，他抵達南京後便不斷想著創新，每天12到14小時都花在廚房裡面。他也端出各種讓人意想不到的料理，像是烏龍茶配酪梨，南瓜濃湯加上起司奶蓋。

認知到一份料理可以在短短5分鐘就吃完，廚師卻要花費數小時準備，吳億杰表示，希望建設起中西菜餚間的橋梁，讓每位客人都感受到他的用心。