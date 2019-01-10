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金髮靚女「豪放脫褲」！超市走道內光屁一蹲　流出「黃色液體」

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▲▼（圖／翻攝自news.com.au）

▲女子在商場公然小便。（圖／翻攝自news.com.au

國際中心／綜合報導

澳洲一間超市日前出現一名超詭異女顧客，在屬於公共場合的超市內，竟然就這樣大剌剌的脫下自己的褲子，在放有商品的走道上盡情的小便，而這段影片也是事後被店家放出，並寫下「如果需要廁所請跟人員詢問，請不要在超市的地板上如廁。」

根據外媒報導，這起事件發生在澳洲一間名為「Foodworks」的超市裡，該超市透過監視錄影器看到一名年紀約為20歲的金髮女子，突然在放有食物的商品架前蹲下，脫下自己的褲子之後就開始便溺，儘管附近沒有其他顧客，但她的行為已經嚴重影響到店家；而在做完如此脫序的動作後，女子竟然還偷走超市商品。

影片一出在網路上被瘋狂轉載，許多人表示「喔我不想相信有這樣的事！」、「噁心欸，去公共廁所是有多難？」、「受不了了好噁」。據悉，這起事件發生的前1個月，澳洲當地也同樣發生一起，一名男子在一處快餐店外大便，嚇壞了附近民眾。

報導中指出，「Foodworks」一發現女子的奇怪以及偷竊行為後，立即報警處理，現在警方正在調查該起事件；而店家也留下「如果需要廁所請跟人員詢問，請不要在超市的地板上如廁」的字樣，希望不要再有人做出一樣的事情了。

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關鍵字：如廁,大庭廣眾,尿尿,紐澳要聞

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