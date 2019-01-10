伸舌「狂舔門鈴」3hr！怪男闖民宅　門前斜盯監視器表情「超陶醉」

▲羅伯托狂舔門鈴3小時。（圖／翻攝自推特／Live PD Watch Party）

國際中心／綜合報導

美國加州一名男子羅伯托（Roberto Arroyo）5日凌晨，接近一間民房的電鈴系統後，竟趁著四下無人的情況，伸出自己的舌頭對著店鈴開始狂舔，時不時還跟一旁的監視器對視，整個過程更長達3個小時，行為相當詭異。

綜合外媒報導，這起事件發生在加州的薩利納斯（Salinas），羅伯托在事發當天凌晨2點時，接近當地一處住戶的家門前，並伸出舌頭對著人家家的電鈴狂舔，而且他似乎也知道一旁有監視錄影器的存在，舔到一半還會跟鏡頭對視，行徑十分囂張大膽；他就這樣一路從2點舔到5點，時間長到讓人覺得怪異。

受害屋主希利維亞（Sylvia Dungan）表示，雖然事發當時她並不在家，但是她的孩子們卻在，而家中的檢測器感應到有人在門前移動時，會發出警報，她也才因而得知這件令人傻眼的事情；她隨後將這段影片發布在社群媒體上，以提醒社區居民，特別是有孩子的家庭，為家中設置安全系統的重要性。

報導中指出，當地警方接獲報案後立即循線逮到羅伯托，除了這起徘徊在他人家前的罪名之外，他先前還被指控犯下偷竊罪，全案現在已轉交檢察官辦理；相關警察人士也認為，羅伯托的行為「十分怪異」。