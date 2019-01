伸舌「狂舔門鈴」3hr！怪男闖民宅　門前斜盯監視器表情「超陶醉」

▲羅伯托狂舔門鈴3小時。(圖/翻攝自推特/Live PD Watch Party)

國際中心/綜合報導

美國加州一名男子羅伯托(Roberto Arroyo)5日凌晨,接近一間民房的電鈴系統後,竟趁著四下無人的情況,伸出自己的舌頭對著店鈴開始狂舔,時不時還跟一旁的監視器對視,整個過程更長達3個小時,行為相當詭異。

綜合外媒報導,這起事件發生在加州的薩利納斯(Salinas),羅伯托在事發當天凌晨2點時,接近當地一處住戶的家門前,並伸出舌頭對著人家家的電鈴狂舔,而且他似乎也知道一旁有監視錄影器的存在,舔到一半還會跟鏡頭對視,行徑十分囂張大膽;他就這樣一路從2點舔到5點,時間長到讓人覺得怪異。

受害屋主希利維亞(Sylvia Dungan)表示,雖然事發當時她並不在家,但是她的孩子們卻在,而家中的檢測器感應到有人在門前移動時,會發出警報,她也才因而得知這件令人傻眼的事情;她隨後將這段影片發布在社群媒體上,以提醒社區居民,特別是有孩子的家庭,為家中設置安全系統的重要性。

報導中指出,當地警方接獲報案後立即循線逮到羅伯托,除了這起徘徊在他人家前的罪名之外,他先前還被指控犯下偷竊罪,全案現在已轉交檢察官辦理;相關警察人士也認為,羅伯托的行為「十分怪異」。

Ring Doorbell footage of alleged suspect. I literally have no words. #whatisgoingon #doorbelllicker #livepd #livepdnation #livepdwatchparty pic.twitter.com/NnVug7RrUX