想吞1.5億遺產！狠父勒死老婆　供出「殺媽聲明」嫁禍9歲女兒

▲妻子在浴缸內被發現。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國紐約市45歲男子羅德（Rod Covlin）2009年勒死自己的老婆雪里（Shele Danishefsky），狠心的他企圖把罪行嫁禍給當時才9歲的女兒，還偽造「自白書」，描述得煞有其事。案件經過幾番調查後，他日前被指控謀殺罪。檢方表示，羅德相當癡迷於控制錢財。

47歲的雪里在2009年的跨年夜被女兒發現死亡，她躺在浴缸裡，地點位於上東城（Upper East Side）的豪華公寓內部，當時她生前已與律師預約，想要跟羅德離婚。根據檢方，羅德掐死了雪里，並試圖捏造對方的死亡是意外溺水。

羅德雖然是案件的嫌疑人，但直到2015年才被逮捕，他曾捏造文件，假裝是女兒殺了媽媽，內容寫道，「這些年來，我一直對母親死去的那晚感到非常害怕與愧疚。我說謊了，她不是滑倒，那天因為她去約會，我們吵了一架，我很生氣，所以我推了她，但我不是故意傷害她。」

信件繼續提到，「她跌進去，我聽到可怕的聲音，水開始變紅，我試著抬起她的頭，但她已靜止不動。」據了解，羅德的妻子出生富裕家庭，兩人感情漸行漸遠，為了脫罪，他不斷動歪腦筋，得知案件展開調查時，2013年便捏造證據陷害女兒。

雪里去世後，法院將這對夫妻的女兒與兒子交給羅德的雙親照顧，促使男方無法繼承雪里500萬美元（約台幣1.5億元）的遺產。檢方表示，羅德一直想掌握這些錢財，甚至擬出許多計畫想殺害自己的父母，他還試圖讓女兒餵老鼠藥給他的爸媽，所幸沒有成功。

令人髮指的是，羅德居然又叫女兒說謊，假裝她被爺爺侵犯，女兒後來並沒有照做。儘管羅德被指控謀殺，他仍堅稱妻子的死是意外，如果罪名成立，可能面臨25年徒刑。