與16年丈夫離婚...絕望PO文「心碎了」！金髮名模家中自殺

▲名模安納莉絲被發現陳屍家中。（圖／翻攝自IG／annalisewithlove）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲名模安納莉絲（Annalise Braakensiek）在當地時間6日被人發現陳屍在雪梨的住處，享年46歲，警方調查後初步研判是自殺。安納莉絲去年4月和丈夫離婚，日前曾在IG寫道「心碎了」，她也多次公開談論自己的精神健康問題，並為自殺防治發聲，讓許多粉絲感到不捨。

安納莉絲是澳洲名模、演員和珠寶設計師，由於朋友一直聯絡不上她而報警，她的屍體在6日下午被發現躺在雪梨郊區伯茨角（Potts Point）的公寓中，警方表示，現場沒有打鬥或掙扎的痕跡，初步判定是自殺，但真正的死因還有待鑑定結果出爐才能確定。

去年4月，安納莉絲與結婚16年的前夫丹尼(Danny Goldberg)離婚，她去年12月曾經在IG上寫下「我不知道破碎的心是否可以復原，還是要習慣呢？」但這則貼文已經被刪除。

▲安納莉絲多次公開為自殺防制發聲。（圖／翻攝自IG／annalisewithlove）

安納莉絲同時是澳洲自殺防範機構「R U OK」的大使，曾公開談論自己的憂鬱症經驗，當時她的兩名好友接連自殺，祖父也過世，讓她陷入巨大痛苦情緒中，她也在IG一篇貼文中呼籲，「精神健康至今還面對許多誤導、批評和誤解，我們必須打破避談精神疾病的陳規，因為不論我們的狀態是好是壞，它都會發生，我由衷地打從心底感謝你們，幫助我度過我的黑暗期，現在我可以幫助更多人」。

「R U OK」發表聲明提到，他們聽到這個消息都感到非常難過，還正在處理相關後續及情緒，「安納莉絲一直是我們強勁的發聲者，為澳洲的自殺防治努力著，就連她自己正經歷艱難時期的時候，她都不斷站出來，我們無法再找到如此真誠、善良和真誠的發言人了」。