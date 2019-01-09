男女超市外直接「交疊開戰」...床單蓋不住！店家傻眼：很常做

▲澳洲男女直接在超市前開戰。（圖／翻攝自推特／@bigboynamedjeff）

國際中心／綜合報導

大白天的超市外直接上演活春宮！澳洲墨爾本的一間Myer超市外，一對男女直接在地板上交疊，不顧旁人眼光開戰，還用一塊白布蓋著試圖要掩飾，所有經過的路人都看呆了。照片被PO網後，更有附近居民指出，這已經不是這對男女第一次野戰了。



「每日郵報」報導，許多民眾都目擊在這間Myer超市的外面，一對男女在地上，男上女下面對面躺著，身上蓋著一塊沒什麼遮掩作用的白色床單，當街直接做起讓人害羞的事情，而且直接在人來人往的街頭，許多路人都看呆了，拿起手機拍照或是錄影，在社群網站上瘋傳。

但並不是人人都局的有趣，有路人立刻報警，沒多久後，警察就上前來勸阻這對恩愛中的情侶，並且強制分開，該男才趕緊從女伴身上離開，穿上褲子，裸著下半身的女性也趕緊拿床單遮住。警方之後也確認這起事件，涉事的是27歲的男性和36歲的女性，兩人都沒有固定居所，將被以妨害風化和暴露等罪名起訴。

這些照片和影片在網路上瘋傳後，網友全都笑翻，許多人開玩笑留言，「誰還說浪漫已死，不就在這嗎」、「老實說吧，Myer的折扣可能太讓人興奮了」。還有一名網友表示自己是附近餐廳的員工，而這已經不是第一次看到這對情侶大街上「放閃」了。