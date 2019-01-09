前市府官員疑涉貪收押？　鄭文燦：貪汙零容忍

▲前市府官員疑涉貪收押？鄭文燦表示，交給司法單位調查，對市府同仁貪汙零容忍。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府前經發局長朱松偉疑涉貪遭檢方收押第二天，市長鄭文燦9日於市政會議公開回應，由於案件涉及較屬於技術服務的採購，是否機制尚有改善空間，將進一步了解。鄭文燦並要求市府同仁，首要原則是清廉服務，「貪汙零容忍」，並強調相關建設推動，不受任何影響，

桃園市府前經發局長朱松偉，被檢調查出擔任「亞洲．矽谷計劃」副執行秘書期間，涉嫌收受業者賄賂，讓業者順利取得標案，桃檢以朱涉犯貪汙罪嫌重大，8日聲押禁見獲准。據了解，行政院於2016年間核定通過「亞洲．矽谷計畫」，由國家發展委員會主導，以桃園為示範基地，桃園市政府指派經發局長朱松偉擔任專案辦公室副執行祕書。

朱松偉疑因在2017至2018年擔任副執行秘書期間，涉嫌利用經發局長權勢，向業者收受高價紅酒、五星級飯店住宿費用、現金10萬元、iphone7plus手機、Ipad平板電腦等賄賂與餽贈，護航業者取得勞務採購標案。

市長鄭文燦今天於市政會議指出，朱松偉前局長因辦理機關勞務採購，有技術性的勞務採購，被檢舉涉及風紀問題，案由檢調偵辦，市府全力配合司法機關調查，包含移送卷宗等，也盼司法勿枉勿縱。

鄭文燦要求，不論同仁在哪個職務，身為公務員第一個原則就是要清廉服務，不能打折扣，並強調清廉是原則是法治，貪汙零容忍，無論大小事都是如此，提醒同仁要注意公私分際。