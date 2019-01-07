▲鄭文燦支持中央規劃400億，發給月薪3萬元以下低薪家庭。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦出席「國民黨桃園市議會黨團書記長交接典禮」表示，施政必須貼近民意，從市民角度看問題，對於中央擬規劃400億元發給月薪3萬元以下的民眾，他則認為，如果政府財政可以支援，對中低收入戶是好的，有些國家也有負租稅的政策，有的是繳稅有的是補貼，如建立負租稅制度，可讓更多近貧家庭獲得支持。

「國民黨桃園市議會黨團書記長交接典禮」、7日於市議會大禮堂舉行。市長鄭文燦、國民黨桃園市黨部主委楊敏盛、桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘、新任國民黨團書記長梁為超、副書記長林政賢、舒翠玲、執行長徐玉樹、前任國民黨團書記長林正峰暨桃園市議會議員團隊、市府各局處首長等均一同出席。

鄭文燦指出，桃園正飛快進步，也是六都中發展最快、進步最多的城市，無論人口、產業、都市成長皆名列前茅。做好建設、做滿任期是他對選民的承諾，也是基本原則與責任。

議長邱奕勝表示，桃園升格後，無論人口或市府預算皆穩定成長且突破新高，除了市府團隊的努力，議會角色亦非常重要，從過去50多位至目前63席議員，每位議員皆用心監督市府、協助市政發展，期盼未來府會和諧、桃園進步共榮。