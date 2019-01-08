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鄭文燦前市府大將涉貪！檢調搜索驚見「關鍵內帳」　朱松偉遭聲押

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▲桃園市政府前經濟發展局長朱松偉呈獻「105年度工廠校正暨營運調查考核」成績優秀單位團體獎座給桃園市長鄭文燦。（圖／桃園市政府提供，資料照）

▲桃園市政府前經濟發展局長朱松偉（左）曾一度是桃園市長鄭文燦的愛將。（圖／桃園市政府提供，資料照，下同）

社會中心／綜合報導

桃園市政府前經濟發展局長朱松偉被控在擔任「亞洲矽谷計畫」副執行祕書期間，涉嫌收受業者賄賂與餽贈，還幫業者取得採購標案。檢調7日出動數十名檢察官搜索朱松偉住處、廠商辦公室和業者居住地，8日凌晨依貪汙等罪罪聲押朱松偉、全徽道安科技暨台灣智慧駕駛董事長孫瑀、仲介黃仲勝等3人，預計在上午召開羈押庭。

根據《聯合報》報導，朱松偉在2017年至2018年間，涉嫌以職務收受廠商賄賂，幫忙廠商取得採購標案，違背職務行政收賄的對價關係；此外，朱松偉任內推動「虎頭山物聯網創新基地」中，自駕車平台之協力廠商是全徽道安科技。

原任航空城公司總經理的朱松偉是台灣大學土木工程博士，曾任健行科技大學行銷與流通管理系副教授、清雲科技大學運籌管理學研究中心主任，也曾擔任高雄市政府交通局主任祕書等職務。2016年6月8日，桃園市長鄭文燦宣布朱松偉接任桃園市經發局長時，大讚朱松偉相當熟悉交通、工程及整體經濟發展業務。

「亞洲矽谷計畫」是行政院2016年核定通過的計畫，以亞洲矽谷、生技醫藥等創新產業作為經濟基礎，實現「數位國家、智慧島嶼」的願景，也以桃園作為示範基地，是繼桃園航空城後，桃園市最大的開發計畫案。桃園市政府協助中央推動「全台、區域及跨區域物聯網示範計畫」，當時由朱松偉擔任專案辦公室副執行祕書。

報導指出，北機站「兵分15路」搜索，還發現業者關鍵內帳，發現孫瑀於2015年間假借「開工費」名義，透過黃仲勝行賄交通部公路總局第一區養護工程處公務員，用以換取工程順利驗收，事後，孫瑀再指示財會人員以「交際費」不實核銷款項，涉嫌行賄與違反商業會計法罪。

朱松偉在2018九合一大選後回任教職，由經濟發展局主任祕書郭裕信升任局長。由於朱松偉曾擔任過桃園市府小內閣，在政壇具有知名度，也一度是鄭文燦的大將，因此檢方搜索任務行動相當低調保密。

▲桃園市政府前經濟發展局長朱松偉。（圖／桃園市政府提供，資料照）

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關鍵字：鄭文燦,朱松偉,桃園市政府,賄賂

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