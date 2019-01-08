快訊／鄭文燦愛將桃市前經發局長朱松偉涉貪　羈押禁見

▲桃園市政府前經濟發展局長朱松偉。（圖／桃園市政府提供，資料照）

突發中心／綜合報導

桃園市政府前經濟發展局長朱松偉被控在擔任「亞洲矽谷計畫」副執行祕書期間，涉嫌收受業者賄賂與餽贈，還幫業者取得採購標案，調查局北機站動員大批調查官兵分多路搜索。檢調8日上午清晨依貪汙等罪聲請羈押朱松偉等2人，桃園地方法院中午以有串證、串供之虞，裁准朱松偉羈押禁見。

原任航空城公司總經理的朱松偉是台灣大學土木工程博士，曾任健行科技大學行銷與流通管理系副教授、清雲科技大學運籌管理學研究中心主任，也曾擔任高雄市政府交通局主任祕書等職務。2016年6月8日，桃園市長鄭文燦宣布朱松偉接任桃園市經發局長時，大讚朱松偉相當熟悉交通、工程及整體經濟發展業務。

而「亞洲矽谷計畫」是為落實總統蔡英文於2016年5月20日就職演說所提「政府將打造一個以創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式」的政策方向，將以亞洲矽谷、生技醫藥等五大創新產業做為創新經濟的基礎，共同引導出台灣新經濟發展模式，期打造台灣成為亞洲創新人才的舞台以及創新創業的典範，進而實現「數位國家、智慧島嶼」的願景，也以桃園作為示範基地，是繼桃園航空城後，桃園市最大的開發計畫案。

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