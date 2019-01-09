健康管理存雲端　桃市府啟用「H2U健康ATM」檢測市民健康

▲桃園市政府一樓川堂設置「H2U健康ATM」智慧健康小站啟用。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府9日於市府一樓川堂，舉行「H2U健康ATM」智慧健康小站啟用。市府秘書處長顏子傑指出，「H2U健康ATM」智慧健康小站，提供市民朋友洽公之餘，3分鐘內進行6項健康檢測，測量結果可以立即紙本輸出，數據也能連線存入市民卡、悠遊卡、一卡通，或下載「H2U LiFE APP」，將健康數據儲存於手機中。

「H2U健康ATM」智慧健康小站，是由市府與永齡健康基金會及永悅健康管理公司合作。係因於市長鄭文燦日前到台北矽谷國際會議中心參觀時，看見永齡基金會在大樓內設置的健康蔬食吧台與「H2U健康ATM」，認為現在健康管理機器除了在企業大樓設置外，也可以設置在政府機關對市民或公務同仁也很有助益，讓使用者「健康帶著走，健康沒煩惱」。

▲桃園市政府一樓川堂設置「H2U健康ATM」智慧健康小站啟用。（圖／秘書處提供）

「H2U健康ATM」結合桃園市民卡、H2U LiFE APP、測量血壓、體重、體溫、體態等六大功能，現場也提供捲尺量測腰圍，串聯雲端存取管理健康狀態。市民到府洽公可以隨時測量，結合桃園市民人手一卡的市民卡，逐步實踐桃園智慧醫療的願景。

「H2U健康ATM」Health To You，操作簡單一個人坐進去，每天測量長時間累積能觀察到個人健康變化，未來也不排除在桃園地區運動場、區公所、衛生所等地設置，讓市民朋友能夠養成預防習慣，檢測身體狀況等變化，達到疾病預防、個人健康管理。

永悅健康副總經理歐明喆表示，目前「H2U健康ATM」在全臺7-11、康是美共有100個據點，在桃園境內已有10個據點，市府站是第11個，也是與地方政府合作的第1個據點。透過機器測量累積監控健康數據，天天自我量測，追蹤個人健康數據，同時實現在地老化、在地健康管理。