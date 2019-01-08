涉貪污羈押禁見　桃園市前經發局長朱松偉：會好好面對

▲桃園市政府前經發局長朱松偉疑涉貪案，地院召開羈押庭審理。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

離開桃園市政府小內閣不到半個月，前市府經濟發展局長朱松偉驚傳收賄？經檢調漏夜搜索及約談相關人到案後，8日凌晨聲押朱松偉、全徽道安科技暨台灣智慧駕駛董事長孫瑀、白手套黃仲勝3人。桃園地院8日上午10點召開羈押庭審理，訊後以有串供之虞裁定朱松偉羈押禁見，餘下午再開庭，後續發展引發關注。

桃園市府前經發局長朱松偉涉貪案，8日上午10點桃園地院針對此案開羈押偵察庭，原訂在第11法庭審理，不過因見現場媒體等候，臨時改在有內部出入口的第10庭開庭，朱松偉僅透過律師表示「會好好面對」。

▲▼桃園市政府前經發局長朱松偉疑涉貪案，地院召開羈押庭審理。（圖／記者楊淑媛攝）

由於朱松偉是桃園市長鄭文燦的愛將，擔任市府經發局長任內深受鄭重用，對於朱涉貪，鄭文燦心情似乎大受影響，上午出席「八德國小老舊校舍整建工程開工典禮」時，針對媒體詢問時，鄭文燦說，「我現在手邊沒有資料，由市府新聞處統一回應」，後來又再補一句「不是每件事我都要回答」。

羈押庭在中午過後約12時半左右結束，桃園法院庭長蕭世昌表示，訊後法官認為朱松偉犯罪嫌疑重大，且有多位共犯證人待追查，若予交保恐有勾串共犯或證人之虞，因此裁定羈押禁見。

桃園市政府新聞處長詹賀舜隨後發布新聞表示，前經發局長朱松偉涉貪案，案件已在司法調查的程序中，市府也會配合偵辦，一切依法行事，期盼司法勿枉勿縱，查明事實真相。詹賀舜說，經發局各項業務的推動不會受個別司法案件的影響。