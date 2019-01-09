影／林明溱談九二共識　正妹記者「眼球運動」超吸睛

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義9日針對「兩岸城市交流」邀集15位黨籍縣市長參加便當會，彰化縣長林明溱會後針對兩岸議題指出，現在都談「九二共識」，之後不要再提「一中各表」，一連串回答讓正妹記者忍不住「眼球運動」。

對於吳敦義定調九二共識的內涵是一中各表，林明溱說，現在不談一中各表，這是過去九二共識的一個方向，兩岸和平相處，大家認同九二共識，「這樣往來就比較密切」，在不要主張台獨的情況下，大陸會想到台灣旅遊。

▲林明溱受訪，記者表情很吸睛。（圖／記者葉南州攝）

媒體詢問，九二共識不是一中各表嗎？林明溱則認為，大家誤解習近平，他早上去了解習近平講話有些都被誤解，「好好去研究應該不會有這問題」。過程中一旁的正妹記者開始「眼球運動」，一臉疑惑地和其他記者使眼色。

▲林明溱受訪，記者表情成為亮點。（圖／記者葉南州攝）



媒體再追問，國民黨不是主張九二共識就是一中各表嗎？林明溱回答，「那個一中各表是沒有錯…我們是認同九二共識」接著正妹記者也開口問「幹嘛不提一中各表？」林明溱表示，我們提兩岸九二共識，共同來推動，「我們就不要再談一中各表」，讓正妹記者超疑惑，只能無奈燦笑。

至於九二共識「是共識什麼」？林明溱表示，九二共識就是當時海基會跟海協會談出來的結果，現在很少提一中各表，我們都談九二共識而已，只要不違背當時九二共識協調的決定就好。正妹若有所思地說一聲「嗯…謝謝。」

▲記者不斷互相使眼色。（圖／記者葉南州攝）