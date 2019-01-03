12歲少女經痛血流20天！　竟是「2個子宮」還少1顆腎

▲少女經痛到無法行走。非新聞當事者。（示意圖／記者謝婷婷攝）



大陸中心／綜合報導

不少女性都有經歷過月經不規律、經痛等等困擾。安徽12歲女孩小夢（化名）卻經痛到無法行走，甚至出血長達20天。就醫後發現，小夢情況會這麼嚴重是因為她的身體構造異常，竟然有2個子宮，還少了1顆腎。

據《浙江新聞》報導，小夢自從初潮後月經就一直不規律，每個月還伴隨著劇烈經痛，都要咬著牙硬撐去學校上課。她媽媽表示，自己年輕時也受經痛折磨，但後來有明顯改善，因此覺得女兒應該也只是受到遺傳影響。

媽媽每個月都會熬煮紅糖薑茶給小夢喝，也會提醒她做好保暖工作、不要碰冰冷食物，但情況反而越來越糟，經期持續了近3個禮拜都還沒停，到地方診所就醫也找不出問題出在哪。

▲小夢月經來了20天。（圖／達志／示意圖）



直到前往浙江大學醫院婦科檢查才發現，小夢竟患有「陰道斜隔」，有2個子宮、雙子宮頸，右側陰道和輸卵管內嚴重積血，因為初潮後1年的經血全都卡在這，還有子宮內膜異位的現象。此外，她還少了右側的腎臟。

陰道斜隔是非常罕見的生殖器畸形，全球病發率只有0.1%至3.8%。浙江大學醫院目前收治10幾名這類疾病的少女，年紀最大的14歲，最小的只有10個月。

青少年婦科主任孫莉穎表示，女性在胚胎初期，陰道會呈現左右對稱的雙側性管道，胚胎6到12周時，因到中隔會融合、吸收，最後形成單一的子宮、子宮頸及陰道。

小夢由於子宮畸形，比一般人多出了一個「隔後腔」，1個子宮正常運作，另1個的經血卻全流向了隔後腔，才會導致陰道和輸卵管積血，輸卵管腫成3至4公分的球狀。所幸小夢手術後已康復，上周順利出院。

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