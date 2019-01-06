涮到一半...海底撈電視突播A片！　網爆笑：這是要吃肉還是看肉

▲電視突然播出A片讓顧客與服務人員都驚呆了。（圖／楚天都市報，下同）

大陸中心／綜合報導

知名「肉麻式」服務大陸火鍋餐廳海底撈，除了員工待遇受矚目之外，竟然傳出，有網友5日在武漢海底撈大洋百貨分店用餐到一半，牆上電視突然開始播放「成人影片」，服務人員還一邊倒飲料一邊憋笑，場面十分尷尬。這一幕也讓讓網友爆笑，「到底是要吃肉還是看肉？」、「這服務真貼心」。

▲網友在微博發文，說吃火鍋到一半突然多了「特殊服務」。

根據《楚天都市報》報導指出，透過網友發布的照片可見，電視畫面中的女優赤身裸體，躺在床上「正在搖晃」。事發於5日下午3時左右，原本用來播放宣傳片的電視突然開始播放成人影片，這一幕讓在每個人都很尷尬，是要專心涮肉，還是關注一下這「意外的服務」。好在影片播放沒過多久電視就被關上。

▲吃到一半突然有成人影片「加入用餐」實在尷尬。

店內工作人員5日表示，由於事發突然，「大家都很吃驚」，目前具體原因還在調查中。海底撈火鍋客服中心也說，具體情況還要進一步核實。

武漢海底撈大洋百貨分店6日上午指出，分店已經報警，現在警方正介入調查，至於「誤播謎片」的具體原因還不清楚。轄區花樓街派出所工作人員也沒有多加透露調查中內容。

▲分店回應，這起「誤播事件」原因還在調查中。

畫面在微博曝光後，引發網友一陣討論，紛紛表示，「還是海底撈服務最貼心」、「這就尷尬了」、「這服務我怎麼沒遇過」、「更喜歡海底撈啦」。且有人推測，分店有可能式被駭客入侵，或是顧客不小心，用投影方式把手機觀看內容投放至大螢幕上，才會有這種「意外效果」。