　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

三寶婦「腦波弱」聽豬隊友慫恿　撞後不理直接落跑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲謝婦聽信友人慫恿，撞人後還肇逃。（圖／記者陳玉翻攝）

▲謝婦聽信友人慫恿闖紅燈（紅圈處），撞人後還肇逃。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

謝姓婦人騎車載友人，因友人說趕時間而闖紅燈，擦撞直行機車後3人倒地，沒想到友人跟謝婦說「是我們不對趕快走」，謝婦油門一催肇逃，遭撞黎姓男子見狀趕快報警；警經調閱監視器，聽聞謝婦說出誇張理由也不禁傻眼，針對其肇逃行為依規定舉發。

第三警分局交通分隊表示，去年12月間接獲18歲黎姓男子稱，自己下午4點多騎車直行經東區南京、復興路口，1輛雙載機車闖紅燈，擦撞其機車右側，3人倒地，沒想到對方竟牽起機車就直接離開。

▲謝婦聽信友人慫恿，撞人後還肇逃。（圖／記者陳玉翻攝）

▲遭撞黎男機車，清楚可見白色擦撞痕跡。

警經調閱監視器，傳46歲謝婦到案，謝婦辯稱，當時在等紅燈時，坐在後方友人因趕時間要她闖紅燈，於是謝婦油門一催加速，就撞上黎男；未料，友人見發生車禍，又說「闖紅燈肇事，是我們不對快走」，謝婦聽信友人，急忙扶起車就騎車離去，無視遭撞黎男還在原地。

交通分隊長蔡興邦表示，謝婦因闖紅燈擦撞黎男，卻藉故離去，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，可處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，針對該逃逸行為將依規定舉發。

▲謝婦聽信友人慫恿，撞人後還肇逃。（圖／記者陳玉翻攝）

▲謝婦闖紅燈擦撞黎男，後又聽信友人慫恿，油門一催肇逃。

ET快訊
小潘潘求助3C董娘2千萬救夫！江欽良保險箱檢調打開傻眼
新北托嬰中心狠虐童　政府勒令停業相關人員終身列管
妻要回高雄娘家過年！夫「除夕要在婆家」她做出無奈決定

關鍵字：台中,第三警分局,交通分隊,肇逃

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「前一天和家人吵架」　男開車進摩鐵成「蛹」離奇死亡

影／塑膠袋由內反綁！吸瓦斯窒息　新北摩鐵半裸男「輕生原因」曝光

影／貴婦奈奈吸金10億　一家3口被通緝25年到2044年

朱松偉貪污案　檢查出他收錢也收禮：紅酒、iPhone、五星住宿

金門小三通首例！　陸婦看兒子帶「6根香腸」挨罰20萬

男童騎單車貪玩倒路中　爸爸「不扶他反巴頭」引網友論戰　　

新北市托嬰中心對2歲童殘忍施暴！社會局勒令停業　相關人終身列管

台中警界兩大正妹聯手為民服務　網友心癢癢：想違規跑給她們追...

偷改娃娃機抓夾強度　男花180元夾7商品被判刑

心虛男見警想跑　查獲罕見克羅埃西亞制式手槍

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

新北市托嬰中心對2歲童殘忍施暴！社會局勒令停業　相關人終身列管

台中警界兩大正妹聯手為民服務　網友心癢癢：想違規跑給她們追...

偷改娃娃機抓夾強度　男花180元夾7商品被判刑

心虛男見警想跑　查獲罕見克羅埃西亞制式手槍

三寶婦「腦波弱」聽豬隊友慫恿　撞後不理直接落跑

和他纏綿「感情婦科病才會好」　惡神棍收7萬還要婦人全裸跨火爐

重打腳底板「啪啪啪」！幼兒淒厲哭喊　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

都是他的DNA！　色翁猥褻4歲女童　阿公目擊怒報警

長期排班搶生意結怨　「恐怖運將」撞死同行畫面曝光！

檢選後查賄　竹東鎮代候選人涉茶葉行賄交保候傳

爬山見「毛絨黑炭球」卡洞口冬眠　他好奇一戳…後悔了

獨行俠提升表現的祕訣　庫班採用罕見「黑科技」（二）

獨行俠提升表現的祕訣　庫班採用罕見「黑科技」（一）

余祥銓澳門一天賭輸百萬！　回台飛機上崩潰哭了

美國模式初選成本高、易遭灌票　民進黨20年前曾用過

南科大廠爆作業員無塵室打架　網：史上「最乾淨」對決！

遊戲產業商機大　規模已超越影視及音樂

郭信良有望重回民進黨？　跟陳亭妃「吃蝦」照曝光

免找代購！星巴克「豬豬杯」台灣開賣　還有紅豬撲滿很吸金

超夢幻！高雄山中櫻花季提前到　「百株河津櫻」迷人綻放

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

社會熱門新聞

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自..

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救..

名醫偷情影片曝光　佛堂揉撫辣牙..

23歲女騎士遇死劫　捲薇閣校車..

佛堂偷情名醫起底　前台中市長是..

男「摩鐵造蛹」自殺　鄰曝悲慘現..

托嬰中心遭爆虐兒　爆打強塞櫃子

薇閣校車跨線　女騎士當場遭輾斃

她被騙矇眼上床　正牌男友反被判..

腳底按摩按到絕對領域　正妹委屈..

廚師閃拖車撞樹　血噴濺車門慘死

200萬遺產全是哥的！弟持槍怒..

更多熱門

相關新聞

肇逃男怪別人騎太快　警狠狠打臉

一名黃姓男子駕駛租車行經小港區沿海三路與沿海四路口，疑似不遵循號誌違規右轉，與同向直行於慢車道的機車騎士發生車禍，但他在前方臨停，卻僅查看自己的汽車後就離去，後來打電話跟警方連絡時，卻不斷辯稱是對方騎太快！這時，員警立刻說出，「監視器都有拍到肇事經過，請你先就肇事逃逸部分到案說明！」他才坦承犯行。

藍寶堅尼台中開幕瞄準「田僑仔」

影／女逃學因在校遭性侵　教育局：全力輔導

王義川抗議　肉品市場不遷建

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到快吞

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

網狂推！好市多神級可可爆好喝

曾之喬親口認他是「現任男友」！

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面