三寶婦「腦波弱」聽豬隊友慫恿　撞後不理直接落跑

▲謝婦聽信友人慫恿闖紅燈（紅圈處），撞人後還肇逃。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

謝姓婦人騎車載友人，因友人說趕時間而闖紅燈，擦撞直行機車後3人倒地，沒想到友人跟謝婦說「是我們不對趕快走」，謝婦油門一催肇逃，遭撞黎姓男子見狀趕快報警；警經調閱監視器，聽聞謝婦說出誇張理由也不禁傻眼，針對其肇逃行為依規定舉發。

第三警分局交通分隊表示，去年12月間接獲18歲黎姓男子稱，自己下午4點多騎車直行經東區南京、復興路口，1輛雙載機車闖紅燈，擦撞其機車右側，3人倒地，沒想到對方竟牽起機車就直接離開。

▲遭撞黎男機車，清楚可見白色擦撞痕跡。

警經調閱監視器，傳46歲謝婦到案，謝婦辯稱，當時在等紅燈時，坐在後方友人因趕時間要她闖紅燈，於是謝婦油門一催加速，就撞上黎男；未料，友人見發生車禍，又說「闖紅燈肇事，是我們不對快走」，謝婦聽信友人，急忙扶起車就騎車離去，無視遭撞黎男還在原地。

交通分隊長蔡興邦表示，謝婦因闖紅燈擦撞黎男，卻藉故離去，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，可處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，針對該逃逸行為將依規定舉發。

▲謝婦闖紅燈擦撞黎男，後又聽信友人慫恿，油門一催肇逃。