違規右轉「還怪別人騎太快」　警一句話狠打臉肇逃男

▲與機車騎士發生車禍，惡劣駕駛肇事逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

一名黃姓男子駕駛租車行經小港區沿海三路與沿海四路口，疑似不遵循號誌違規右轉，與同向直行於慢車道的機車騎士發生車禍，但他在前方臨停，卻僅查看自己的汽車後就離去，後來打電話跟警方連絡時，卻不斷辯稱是對方騎太快！這時，員警立刻說出，「監視器都有拍到肇事經過，請你先就肇事逃逸部分到案說明！」他才坦承犯行。

警方表示，車禍發生後，劉姓騎士全身多處擦挫傷，且有腦震盪症狀，他供稱，事故發生後對方有減速，並於前方約100公尺處臨停，但卻僅查看自身車損情形後便逕自離開，不顧後方接踵而至的聯結車，還是熱心民眾協助報案，並在車後警戒，才沒有發生二次事故。

經警方經調閱監視器影像掌握車牌號碼，隨後透過租賃公司通知黃男到案說明。後來該名黃姓男駕駛便主動與警方聯絡，電話中竟還不斷辯稱是對方騎太快撞上的。

不過，員警則是表示，「監視器都有拍到肇事經過，請你先就肇事逃逸部分到案說明！」這時黃男才坦承犯行，希望訊後警方能代為聯絡當事人，與對方商談和解賠償事宜

經偵訊後黃男對於犯行坦承不諱，警方依觸犯《肇事逃逸罪》函送法辦，並依違反道路交通管理處罰條例第62條第3及第4項製單告發。

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