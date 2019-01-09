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中美貿易談判想達成協議　中國日報：雙方都須各退一步！

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▲▼習近平與川普 。（圖／路透社）

▲習近平與川普。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美貿易談判時間由原訂2日延長至3日，據美國代表團成員表示，美中雙方都希望解決貿易上的爭端。大陸官媒《中國日報》8日發社論表示，「中國明確表示，不會為了解決貿易摩擦的問題做出不合理的讓步，任何協議都必須涉及雙方的給予及接受」。

社論指出，中美貿易摩擦的影響已給投資者帶來了麻煩，並引起廣泛的恐慌。若在雙方領導人設定的3月1日前沒有達成協議，會對世界帶來更糟糕的前景。

▲▼ 中美貿易戰,美中貿易戰,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

「中國的立場仍相當堅定並多次希望結束貿易戰爭，因為這些爭端不僅損害了中美的利益，更擾亂了國際貿易秩序和供應鏈」。社論強調，「中國也明確表示，不會為了解決貿易摩擦去做出不合理的讓步，若達成協議也必須涉及雙方的給予及接受」。

最後社論說，雖然目前的結果仍有待觀察，但短暫爭端的歷史表明，摩擦不利於雙方，現階段來說，他們最好能夠達成協議，而不是雙方繼續交易打擊。

▲▼美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團6日抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團6日抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）

另外，北韓領導人金正恩近日到中國進行訪問，恰好與中美貿易談判在同一時段，外界猜測北京可能將此作為談判籌碼。對此，大陸外交部發言人陸慷8日回應，「我們致力於發展中朝的友好關係，這一立場是明確且堅定不移的，而在解決經貿摩擦問題上的立場也是公開透明的，我想，中國好像不需要透過什麼技巧來讓美方得到我們的訊息」。

▲▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝中國外交部官網）

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝中國外交部官網）

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關鍵字：中國,美國,中美貿易談判

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