　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳敦義拋「美式初選」　孫大千酸：乾脆黨中央指定總統候選人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼朱立倫、吳敦義。（資料照／記者賴于榛、屠惠剛攝）

▲朱立倫、吳敦義。（資料照／記者賴于榛、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

九合一大選，國民黨雖然大勝，不過面對2020總統大選，國民黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫為黨內初選方式多次交鋒，吳敦義力阻全民調，遭外界猜測為了「卡朱」，對此，前立委孫大千酸說「國民黨乾脆由黨中央來指定總統候選人算了」。

孫大千9日在臉書表示，黨內初選使用「全民調」的案例比比皆是，為什麼偏偏要拿「換柱」事件來說嘴呢？當時所使用的是「排磚」條款，並不是以全民調決定提名人選，「為什麼不舉韓國瑜的例子呢？韓國瑜難道不是透過全民調所產生的提名人選嗎？」

孫大千表示，現在不斷提出「換柱風波」，擺明了就是刻意挑起過去黨內的傷口和裂痕，趁機給特定人選難堪，2016年透過全國黨代表大會推出替代的提名人選，「完全是不得已的一個特例，並非常態」，現在的黨代表有極大比例都可以由黨中央影響和掌握，如果用這樣的方式來決定總統提名人選，難道不是「球員兼裁判」嗎？

吳敦義日前拋出「黨員投票比較符合美國制度」說法，孫大千認為，黨中央心知肚明，人頭黨員充斥的情況，已經造成了國民黨未來發展的一個重大危機，這時候提出黨員投票比較符合美國制度，「是打算把大家都當成傻子嗎？」孫大千直言：「就算用陰謀算計贏得了黨內的提名，真的有能力為國民黨打贏2020年的總統大選嗎？」

ET快訊
曾之喬親口認他是「現任男友」！粉絲心碎祝福：你們很配
狂買5盒囤貨！好市多「爆濃神級可可」網狂推：超好喝
名醫偷情片曝光！佛堂激戰辣牙助喊：阿彌陀佛知道我愛妳

關鍵字：孫大千,國民黨,2020大選

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

聯合反登陸操演規模更勝漢光　發揮「以小搏大」關鍵戰力

挺蔡英文半版廣告「不是為了造神」！ 創作理念曝光顏色字體有玄機

韓國瑜屢挨批　李佳芬挺夫暗喻：犯錯知修正，比完美結果重要

民調／蔡英文回應習近平的表現　獲61.6％民眾滿意

王世堅斷定：蔡英文一定會幫韓國瑜 「高雄成功代表中央成功」

柯P行動競總「改版登場」！陳思宇喊話粉絲：幫思宇、市長加油

再修《公投法》　綠委喊公投不必綁大選、主文要有標題

王金平鋪路2020　柯文哲：我到現在為止沒有準備

吳敦義拋「美式初選」　孫大千酸：乾脆黨中央指定總統候選人

「利益迴避」不進財委會　陳思宇喊話何志偉跟進

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

聯合反登陸操演規模更勝漢光　發揮「以小搏大」關鍵戰力

挺蔡英文半版廣告「不是為了造神」！ 創作理念曝光顏色字體有玄機

韓國瑜屢挨批　李佳芬挺夫暗喻：犯錯知修正，比完美結果重要

民調／蔡英文回應習近平的表現　獲61.6％民眾滿意

王世堅斷定：蔡英文一定會幫韓國瑜 「高雄成功代表中央成功」

柯P行動競總「改版登場」！陳思宇喊話粉絲：幫思宇、市長加油

再修《公投法》　綠委喊公投不必綁大選、主文要有標題

王金平鋪路2020　柯文哲：我到現在為止沒有準備

吳敦義拋「美式初選」　孫大千酸：乾脆黨中央指定總統候選人

「利益迴避」不進財委會　陳思宇喊話何志偉跟進

泰國電子支付新執照通過審批　PChome Thai搶進社群商務

長期排班搶生意結怨　「恐怖運將」撞死同行畫面曝光！

想娶小三卻酒醉「求錯婚」　劈腿男懊悔po文：能拿回戒指嗎？

聯合反登陸操演規模更勝漢光　發揮「以小搏大」關鍵戰力

挺蔡英文半版廣告「不是為了造神」！ 創作理念曝光顏色字體有玄機

影／「工時休假不合理，明年棺材躺著你」　工會抗議客運鬆綁7休1喊告勞長

陸新批准五項轉基因生物「安全證書」　包括大豆、油菜

《妻子浪漫旅行》爆有《延禧攻略》娘娘！　首對明星夫妻曝光

「醬油之父」謝寶全獲產學大師獎！　台大4教授包辦國家講座

影／英特爾旗下Mobileye總裁：迎自駕車時代　未來「零死亡」

政治熱門新聞

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

「冷泉加熱說」惹議　文史工作者..

蔡總統深夜發文：已幫年輕人減稅

網友製擋泥板　高嘉瑜羞喊：不要..

低薪紅包惹議！他酸：年薪破百靠..

口譯哥月薪近270K　羅智強：..

吳敦義密會民視老董　金主獻策「..

從阿諾、白冰冰到冷泉加熱　潘恆..

不敗女神等5大咖　接班高市代言..

810位女醫生半版廣告　「捍衛..

高雄觀光局長：很少人知道冷泉加..

女議員哭喊「昨晚就沒這麼好運」

胡幼偉：吳王配選總統、朱立倫當..

總預算太多　綠委：賴總辭延到下..

更多熱門

相關新聞

直播／400億撒幣被罵翻　政院踩煞車年前紅包飛了

日前行政院將發放400億經濟紅利紅包的議題，引起社會議論。對此，總統蔡英文表示，應該多照顧弱勢者，目前方案都還在研議，她認為不必操之過急，審慎從長計議。另外，前立法院長王金平傳出密宴韓國瑜，爭取「韓流」為參選2020總統鋪路。對於是否找韓國瑜幫忙？王金平則說，「不用再談什麼啦！該怎樣就怎樣」。《雲端最前線》9日邀請立法委員趙天麟、台北市議員鍾沛君、台北市議員李柏毅、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文加深度探討2020趨勢走向。

藍營15縣市長合體　討論兩岸交流

胡幼偉：吳王配選總統、朱立倫當閣揆

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

綠委斷章取義遭連戰抓包

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

全場粉都有飯吃只有E.L.F被忘了

她約會點紅酒龍蝦　結果AA制氣炸

名醫偷情影片曝光　佛堂揉撫辣牙助

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

33歲南韓花美男歌手猝死家中

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面