吳敦義拋「美式初選」　孫大千酸：乾脆黨中央指定總統候選人

▲朱立倫、吳敦義。（資料照／記者賴于榛、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

九合一大選，國民黨雖然大勝，不過面對2020總統大選，國民黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫為黨內初選方式多次交鋒，吳敦義力阻全民調，遭外界猜測為了「卡朱」，對此，前立委孫大千酸說「國民黨乾脆由黨中央來指定總統候選人算了」。

孫大千9日在臉書表示，黨內初選使用「全民調」的案例比比皆是，為什麼偏偏要拿「換柱」事件來說嘴呢？當時所使用的是「排磚」條款，並不是以全民調決定提名人選，「為什麼不舉韓國瑜的例子呢？韓國瑜難道不是透過全民調所產生的提名人選嗎？」

孫大千表示，現在不斷提出「換柱風波」，擺明了就是刻意挑起過去黨內的傷口和裂痕，趁機給特定人選難堪，2016年透過全國黨代表大會推出替代的提名人選，「完全是不得已的一個特例，並非常態」，現在的黨代表有極大比例都可以由黨中央影響和掌握，如果用這樣的方式來決定總統提名人選，難道不是「球員兼裁判」嗎？

吳敦義日前拋出「黨員投票比較符合美國制度」說法，孫大千認為，黨中央心知肚明，人頭黨員充斥的情況，已經造成了國民黨未來發展的一個重大危機，這時候提出黨員投票比較符合美國制度，「是打算把大家都當成傻子嗎？」孫大千直言：「就算用陰謀算計贏得了黨內的提名，真的有能力為國民黨打贏2020年的總統大選嗎？」