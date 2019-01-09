國民黨「三公」選2020會贏　胡幼偉：吳王配選總統、朱立倫當閣揆

▲胡幼偉建議吳敦義、王金平搭配選2020總統，讓朱立倫當行政院長。（合成圖／記者屠惠剛、賴于榛、李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨內四個太陽將角逐2020總統大位，而黨主席吳敦義的動向備受關注。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉9日在臉書發文幫忙出主意，認為吳敦義、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫三人，可從競爭關係轉為聯手合作，讓吳敦義配王金平選總統，行政院長讓朱立倫來當，這樣的話，國民黨在2020就很有機會勝選了。

朱立倫卸任黨主席後，率先宣布選總統，而王金平跟吳敦義還有馬英九至今都還未表態。胡幼偉認為，國民黨的馬王吳朱四公，在政界甚至民間，的確各有支持者。但馬已經做過8年總統，當然不適合再出來選總統，其他三公，我說過，「2015年時千呼萬喚、死叫爛叫，都不敢戰蔡英文，現在看老蔡垮了、民進黨衰了，就都想撿便宜出來當總統了」。

胡幼偉說，如果國民黨選2020演變成不但想撿便宜，還互相爭個你死我活，那就更難看了！所以，吳王朱只要相爭，大家私下議論起來，絕對逃不掉這些酸言酸語。

胡幼偉建議，吳王朱三公，若能從總統大位的競爭者，改變成三手聯彈的充份合作者，組成一個團隊，「吳配王選總統，選上，就請朱當行政院長，國家朝內閣制方向運作，吳王只負責研究兩岸、國防及外交問題，其他所有內政，都由朱全權領導，向立法院負責。」

胡幼偉說，三人由相爭變合作，大家看國民黨這樣搞，還有個團結的樣子，想想，也還算不錯，再想想柯文哲，一人活寶，真要當選總統，身邊沒團隊，臨時靠過來的人也都不成材，那國民黨在2020就很有機會勝選了。