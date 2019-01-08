國民黨跨時空自打臉？連戰曾嗆：誰談九二共識就是賣台

▲國民黨前主席連戰。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前呼籲國內各政黨不要再講「九二共識」，因為這個名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間，但國民黨人士仍陸續表態。民進黨立委王定宇臉書分享一段影片，指當年國民黨前主席連戰為競選總統大位，大罵「誰承認九二共識，誰就是賣台」，跨時空打臉，引發討論。

朝野為「九二共識」爭論不休，前總統馬英九還特別在臉書上花千字表示支持立場，解釋所謂「九二共識」，是1992年11月16日兩岸海基、海協兩會就「一中原則」以傳真函所達成的共識，即「雙方均堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵意，認知各有不同，可各以口頭聲明方式表達」，而我方的「一中各表」就是「一個中華民國，兩個地區─台灣地區與大陸地區」的憲法定位。不會表到「兩個中國、一中一台、或臺灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不允許的。

王定宇則在臉書上PO出影片，連戰競選2004年總統期間曾說，「因為對岸要給你打飛彈，要給你軍事演習，我們這邊就馬上要三通，有沒有尊嚴啊？尊嚴在哪裡啊？」、「大陸的用法，這一個中國很顯然的就是中華人民共和國，誰要談九二共識，誰就是賣台」。

王定宇說，要看國民黨的前後矛盾、價值觀髮夾彎，不用對照到蔣經國時代，砲轟連戰當年為了拿台灣人的選票，怎麼批判「九二共識」、「兩岸交流」。