HTC發表Vive Cosmos無線VR與Vive Pro Eye VR眼球追蹤裝置

特約記者洪聖壹／綜合報導

僅管財務數字不漂亮，虛擬實境仍是宏達電主力市場，除了2018年的主力商品HTC Vive Pro，CES 2019展前，HTC 發表全新一代專為PC終端打造的VR頭戴式裝置Vive Cosmos，從直譯名稱可看出明顯意圖，就是要透過HTC Vive系列帶來更沈浸式的虛擬實境體驗，原本的Vive Pro則是多了Vive Pro Eye VR姊妹產品，多了眼動追蹤（eye tracking）功能。

相較於其他HTC Vive頭戴式裝置，Cosmos不需要外部感應器或定位裝置就可以使用，改用可即時追蹤的的運動控制器與定位裝置，而且內部具有絕佳舒適性、配置更為簡易，跟HTC Vive一樣，明顯針對一般家庭或行動用途所設計。

Vive Cosmos並非是Vive Focus 那種一體機形式，反而可以看成比較可移動版本的HTC Vive，主要跟電腦透過無線連接的形式帶來沈浸式體驗，不過該項裝置也可以跟智慧型手機連接，該項裝置前方螢幕可以翻轉，也就是說不用拆下來就可以跟外面的人溝通，Cosmos是首款搭載全新VR使用體驗「Vive Reality System」的Vive頭戴式裝置，HTC 將於 2019 年初提供 Vive Cosmos 的開發者版本，因此這次發表的產品原型機僅供外界拍攝，不開放體驗。

▲支援行動裝置連接、前方螢幕可以翻轉，不用拆下來就可以跟外面的人溝通。（圖／取自YouTube）



針對現今越來越多VR廠商導入的眼球控制功能，宏達電也發表了Vive Pro的姐妹產品- Vive Pro Eye VR，美國職棒大聯盟(MLB)在CES 2019，首次將Vive Pro Eye的眼球追蹤功能整合進《MLB Home Run Derby VR》遊戲當中，玩家無須透過控制器，直接用眼睛控制就可以操作選單，全新Vive Pro Eye預計將於今年第二季開賣。