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重新定義高階VR體驗　HTC今年CES推新品「VIVE COSMOS」

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▲VIVE COSMOS。（圖／HTC提供）

▲VIVE COSMOS。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

HTC今天（8日）在2019 CES美國消費性電子展前，發表HTC VIVE嶄新的硬體、軟體和應用內容服務，重新定義高階VR的體驗方式，包括在VIVE Pro Eye眼球追踪升級、VIVEPORT Infinity訂閱內容服務吃到飽、最新產品VIVE COSMOS加Vive Reality System、攜手內容結盟伙伴等等。

HTC VIVE這次在CES中，展示全新的VIVE Pro Eye頭戴式顯示器內建眼球追踪功能，讓高階VR體驗更令人驚艷，並在HTC全球應用商店和訂閱內容服務平台VIVEPORT宣布推出Viveport Infinity，透過無限量的訂閱內容服務，可隨時任選體驗所有的最佳內容，此外，HTC還展示未來將發表的最新頭戴式顯示器VIVE COSMOS，可提供用戶更方便和更容易使用的絕佳體驗。

這次偕同COSMOS一起亮相的Vive Reality System，則是重新構思了VR在空間計算（spatial computing）時代應有的樣貌，以嶄新的方式呈現內容並讓用戶優遊於不同的沉浸式環境之間，可以說HTC在高階VR方面的最新發展成果，不僅展現頂尖的技術和內容，並且致力在重新定義消費者和企業用戶接近和體驗VR的方式。

▲VIVE Pro Eye。（圖／HTC提供）

▲VIVE Pro Eye。（圖／HTC提供）
 
Vive Pro Eye

HTC為專業VR用戶打造的Vive Pro再進化，內建眼球追蹤功能的Vive Pro Eye，提供更直覺的互動方式，包括視覺控制選單導覽及無控制器模式，並在有了眼球追蹤功能後，企業用戶及開發者就可透過收集更多使用資料來完善訓練模擬場景、幫助電腦及VR效能優化及為產品設計和研究團隊提供更深度的反饋。
 
美國職棒大聯盟（MLB）在CES 2019，首次將Vive Pro Eye的眼球追蹤功能整合進「MLB Home Run Derby VR」電玩遊戲體驗中，讓玩家無須透過控制器，也能輕鬆操作遊戲選單，意味著從今年起，美國職棒大聯盟的粉絲將可體驗到全新的Vive Pro Eye。
 
美國職棒大聯盟遊戲及VR部門資深副總經理Jamie Leece表示，投資VR技術，為粉絲帶來有趣的沉浸式體驗和與職棒比賽的聯結，並且透過VR遊戲比賽、家庭遊戲和球場內景點，傳遞更高的參與度，藉由將眼球追踪技術整合到「Home Run Derby VR」體驗中，粉絲可以用眼睛輕鬆的控制遊戲選單，無需額外的控制器便能夠任意跳躍傳輸到不同地點享受這種革命性的棒球體驗。
 
Vive Pro Eye將為企業用戶帶來有許多立即性的好處，例如在效能表現、便利性和訓練應用內容的提升，同時能幫助開發者大幅降低在處理高階VR內容時所需的電腦運算資源，全新的Vive Pro Eye預計將在今年第二季開賣。

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）
 
Viveport Infinity

同時，HTC全球應用商店和訂閱內容服務平台Viveport也在今天發布歷年來最大的內容更新， 也就是Viveport Infinity將提供史上首個無限量的VR內容訂閱服務，讓會員得以在數百個虛擬時空中自由探索。
 
Viveport總經理 Rikard Steiber表示，很高興在此宣布Viveport Infinity，作為Viveport平台的進一步演進，過去訂閱服務剛剛上路時，提供的是訂閱者每月5款內容的方案，現在透過Viveport Infinity的實惠一口價，為會員提供百倍豐富的內容。
 
從2019年4月5日的 Vive Day開始，訂閱會員將能夠從Viveport Infinity超過500款內容中無限量的下載遊玩，這個全新的訂閱服務將能為熱衷VR的會員省下上千美元的頂級內容體驗花費，並讓使用者更加自在的探索全新的內容，透過Viveport Infinity服務，訂閱的會員不但能夠選擇如Seeking Dawn、Torn等廣受好評的VR大作，更可以任意的嘗試新穎的獨立開發者作品與精短的小品，使用者可以透過現有的或未來將發表的Vive裝置、Oculus Rift以及其他支援Wave生態系的VR裝置，來啟動Viveport Infinity的服務。

▲VIVE COSMOS。（圖／HTC提供）

▲VIVE COSMOS。（圖／HTC提供）
 
VIVE Cosmos

HTC今年在CES首度亮相的Vive Cosmos，是Vive系列最新的頭戴式顯示器產品，提供最高舒適感與簡易的安裝與操作體驗，讓使用者隨時隨地都能迅速進入VR的世界，Vive Cosmos不需要任何外在定位裝置，並能夠最大程度的彈性運用實體空間，無論在家或是出門在外都能自在使用，同時也提供電競等級電腦外更多的運算力來源選擇。
 
HTC Vive美國區總經理Daniel O’Brien 表示，根據過去的研究，高達85%的使用者在購買VR產品前，首要考量的就是操作與安裝的簡易度，因此有理由相信Cosmos將讓之前未接觸過VR的新用戶可以輕易上手，也能提供熱愛VR的朋友們獨樹一格的頂尖產品體驗。
 
透過Cosmos的推出， HTC將重新定義VR在架設安裝及使用環境選擇上的便捷性，而且Cosmos也是首款搭載全新VR使用體驗「Vive Reality System」的Vive頭戴式裝置，HTC將在2019年初提供Vive Cosmos的開發者版本，日後將會公布更多資訊。

▲Vive Reality System。（圖／HTC提供）

▲Vive Reality System。（圖／HTC提供）
 
Vive Reality System

HTC Creative Labs團隊同步在今天揭曉Vive Reality System，重新塑造人們與虛擬世界互動的方式，從配戴頭戴式裝置起的每一個細節，深入到與每一個內容的互動方式，打造完整的VR專屬使用者體驗。
 
HTC Vive Creative Labs副總經理Drew Bamford表示，HTC一直以來秉持的設計理念，在於提供人們能夠自然且易如反掌與虛擬世界交互連結的頂尖產品，透過Vive Reality System的推出，將重新構想Vive的軟體體驗，以便未來更加符合前述的這些重要核心目標，Vive Reality System中的工具與環境，能夠輕易將空間計算（Spatial Computing）的強大功能提供給所有用戶，無論他們想要前往哪一個虛擬世界，希望他們的體驗更像是跨越世界，而不只是單純的開關應用程式。
 
Vive Reality System從根本上結合了後台應用與體驗展現的多樣元素，並將從Vive Cosmos起大幅地改變Vive產品系列的體驗感受，作為計畫的一部分，Vive更與Mozilla偕同推出第一款為Vive設計的VR網路瀏覽器，而且Vive Reality System將為整個Vive產品線帶來前所未有的體驗感受，並以今年在CES最新推出的Vive Cosmos作為首推的產品平台。

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