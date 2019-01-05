蘋果在中國遇「逆風」　微信也是一大阻力

▲Apple執行長Tim Cook認為，該公司的財測下修，最大的主因來自於iPhone在大中華地區的銷售疲軟。（圖／翻攝自Tim Cook臉書）

記者邱倢芯／綜合報導

隨著Apple執行長提姆庫克在2日時公佈了給蘋果投資人的一封信，當中指出該公司的財測下修，最大的主因來自於iPhone在大中華地區的銷售疲軟；不過，國外科技網站9to5Mac則是提出了另一個有趣的看法，該網站中提到中國即時通訊軟體微信（WeChat）也是蘋果的一大阻力。

9to5Mac網站指出，在歐美甚至於其他地方都沒有出現像是WeChat一樣整合多種應用的應用程式，它不僅是聊天工具，甚至可以用以租車、電子支付、轉帳等。它甚至擁有像是Facebook類似概念的介面，你可以在當中發布貼文、照片、連結，或是影片，而你的朋友也可以按讚，並在下方推文。

▼微信也有近似於Facebook的功能，用戶可針對朋友發文按讚與評論。（圖／翻攝自微信App）

聽過Tinder這個社交配對軟體嗎？WeChat中也有類似的功能，你只要按下「附近的人」，你就可以立刻掃描一定範圍內的使用者，並且進一步的跟他/她聊天；這個功能甚至可以幫你過濾掉你沒有興趣的性別。

除了上述的功能外，微信還具有支付功能，且此一功能可說是最直接影響Apple的功能。因為光是在中國，就有超過8億人使用微信支付；在中國，無論是計程車、小吃攤、街頭藝人，甚至街頭乞丐都能接受微信支付付款。

且其他國家的店家為了賺取中國的遊客財，也會開放微信支付的支援；最重要的是，即便是在美國，有些店家甚至只有開放微信支付，並沒有提供Apple Pay的服務。

9to5Mac網站認為，隨著中美貿易戰越演越烈、華為事件的延燒，都將激起中國的民族主義，並且將炮火指向身為美商的Apple；蘋果執行長庫克若是想拉回現在的頹勢，勢必要再多擬定一些應變策略。