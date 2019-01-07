捍衛滷肉飯從教育做起！國中小聯絡簿貼豬瘟防疫宣導單

▲防非洲豬瘟，教部規劃印防疫文宣貼國中小聯絡簿。（圖／教育部提供）

生活中心／綜合報導

「捍衛滷肉飯，你我有責！」為了防堵非洲豬瘟，教育部今（7日）天表示，除了要求學校落實營養午餐食材驗收及規範供餐廠商，也規劃印製宣導單張提供國民中小學於家庭聯絡本張貼。

依學校衛生法第23條規定，學校供應膳食食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地農業產品。另外，依學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法第14條規定，學校內供售之食品，應具政府或公正專業機構認、驗證之標章，或具有檢驗、來源、合格證明。

教育部指出，學校午餐肉類應採用具「CAS台灣優良農產品」標章或「產銷履歷農產品（TAP）」標章或可追溯來源之肉品，同時落實食材驗收及規範供餐廠商勿採購疫區產品等。

▲營養午餐示意圖。（圖／記者謝婷婷攝）

在加強宣導防疫上，教育部已於去年9月18日、11月26日、12月19日函文學校及館所，提醒勿購買或攜帶中國大陸豬肉製品、勿至國外畜牧場參觀。

教育部說，已配合農委會函文，於今年1月2日轉知非洲豬瘟專區、防疫小尖兵臉書及line，提供宣導影片2則QR code連結，並配合提供各地方政府教育局處聯絡窗口及國民中小學之學生人數等資訊，也邀請專家至教育廣播電台受訪宣導防疫事項，並將專訪錄音檔放置於教育部電子報持續進行宣導。

教育部也規劃印製5600張防疫宣導海報，預計寒假前發送至各級學校及館所，並編排防疫宣導單張，提供國民中小學於家庭聯絡本張貼，以提升宣導效益。另外，「教育部學校衛生資訊網」最新消息連結至農委會豬瘟防疫專區，校園食品安全專區網站更新最新宣導品及資料，及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心資訊系統提供1分鐘破解恐怖豬瘟懶人包等相關資訊。

▲防非洲豬瘟，教部規劃印防疫文宣貼國中小聯絡簿。（圖／教育部提供）