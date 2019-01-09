50歲熟女「太老無法愛」、偏愛亞裔妹子！法作家言論惹怒網友

▲50歲的莫瓦克斯稱看不上同年紀的女人。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

頗有人氣的法國作家和導演莫瓦克斯（Yann Moix）近日在接受雜誌訪問的時候提到，他認為跟自己一樣50歲的女性「太老了」，很難讓人喜愛，最好是年輕美眉才吸引人，尤其他更偏好有中、日、韓等亞裔血統的女性。這番言論在網路上引起討論，更引發不少網友的怒氣。

莫瓦克斯是知名導演和電視節目主持人，還曾得過幾次文學獎，他日前接受《美麗佳人》（Marie-Claire）雜誌訪問的時候提到，50歲的女性對他來說根本「視而不見」，無法喜愛超過50歲的女人，因為他個人就是喜好年輕妹子的身體，「25歲女性的肉體棒透了，50歲女性的身體一點也不吸引人」。

另外，他還坦承自己對亞裔的女性特別著迷，尤其是有中國、日本和韓國血統的，「這可能會讓我曾約會過的女人感到傷心以及太簡化，但亞洲人就是比較豐富且多元，有無限探索空間，追求這樣的類型沒甚麼好可恥的」。

莫瓦克斯的言論立即引起許多網友的不滿，52歲的法國記者施內克（Colombe Schneck）就在IG上PO出自己臀部的照片，並憤怒寫道，「這是52歲女人的翹臀，你真的是有夠智障，不知道自己錯過了什麼」；49歲的法國女性喜劇演員佛伊斯（Marina Fois）也在推特上嘲諷寫下，「只剩下一年又14天可以有資格跟莫瓦克斯睡囉」。

被罵翻之後，莫瓦克斯也在8日上節目回應，他對女性的偏好只是他個人的事情，他只是誠實以對而已，「我不覺得這讓人很驕傲，反而更像是詛咒，這又不是我的錯」。他提到，「我們不需要為自己的品味或傾向負責，當然我也有問題，我只是個不成熟的人，對超過50歲的女性沒興趣，但這些女性也有自己的事情要做，部會喜歡跟一個只會大吼大叫和埋頭寫作的人在一起，我可不好相處。」