短褲妹挺翹臀「鑽入洗衣機」竟消失！網見別有「洞」天暴動了

在 Instagram 查看這則貼文 Sabrina Deng（@sabrinatengcn）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 2 日 下午 7:32 張貼

▲正妹鑽入洗衣機消失的影片近日在網上爆紅。



實習記者陳妙津／綜合報導

一名大陸女網友日前在IG上傳一則奇妙影片，瞬間引發網友關注。影片內容錄下一名正妹穿著清涼，卻大剌剌鑽入自助洗衣機中，然後竟然就變不見了。

影片被日本網友分享到推特上爆紅，乍看還以為是前陣子流行的「投幣洗衣機女孩（coin laundry girl）」，妹子們為了拍攝美照，沒有經過店家同意，鑽到投幣洗衣機中拍照的行為，不但沒有禮貌，也相當不重視衛生，因此被許多人抨擊。

在 Instagram 查看這則貼文 FUMI（@fumi0326）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 22 日 上午 4:44 張貼

「コインランドリーガール」ってのがインスタ映えするって人気なんだってね

そーいうのはアイドルやアーティスト、モデルがちゃんと許可を得てやるから絵になるんであって

自意識を過剰摂取した精神ブスが勝手にやっても服についてるデカいゴミにしか見えないからやめなよ



ほら、勝てないでしょ？ pic.twitter.com/sCJbMiKwHp — しゃ一ぷ一る (@czxb3dgd) 2017年9月19日

▲SKE48前成員松井玲奈也曾拍攝過類似投幣洗衣機女孩（coin laundry girl）的照片。



這則爆紅的「洗衣機入口」影片則有類似概念，原本洗衣機看似正常，但只見熱褲辣妹以趴伏姿態，扭屁股直接鑽進，一不小心還露出一點底褲，鏡頭跟上後才發現，原來洗衣機別有「洞」天，竟是個神祕入口，在經過短短的通道後，即進入一個酷炫夜店，不僅充滿嗨爆音樂，還有一堆人勁歌熱舞。

▲▼乍看是平凡的洗衣機，進入後卻發現別有洞天。（圖／翻攝自IG／sabrinatengcn）



影片一經曝光立刻引發網友騷動，紛紛留言，「這畫面我可以每天看」、「網美應該來這裡拍照」、「比洗衣機女孩好看」、「有缺安管嗎？我要應徵」、「這畫面我可以每天看」。

據了解，影片拍攝地點位於澳洲拜倫灣。當地目前正舉辦著名的瀑布藝術音樂節（Falls Music and Arts Festival），目前已舉辦到第26屆，活動通常於每年跨年夜在澳洲4個地區同時舉辦，為期3至4天左右，會邀請許多藝術家及獨立樂團一同表演，匯集藍調、嘻哈、電子音樂等演出，是當地不可錯過的跨年盛會。

▼神秘洗衣機設施相當熱門，要體驗還須排上長長隊伍。

