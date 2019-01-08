　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／兩岸青年短片大賽起跑　「咆哮哥」馬景濤力倡一家親

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者魏有德／上海採訪報導

第三屆We愛兩岸青年短片大賽8日正式啟動，延續前兩屆的主題，參賽者將透過鏡頭，訴說台北、上海兩地城市間「我們愛」的故事。久未露面的「咆哮哥」馬景濤也加入本屆比賽評審團，他表示，「海峽兩岸一家親，不分彼此」，希望青年朋友把民族文化傳承下去，用短片證明實力。

▲馬景濤將擔任第三屆WE愛兩岸青年短片大賽評審。（圖／記者魏有德攝）

▲馬景濤將擔任第三屆WE愛兩岸青年短片大賽評審。（圖／記者魏有德攝）

馬景濤提到，從90年代的第一部戲《六個夢．雪珂》開始，「是第一次踏上祖國的大地，當時內心非常地亢奮」，從影2、30年間，一直大江南北奔波，創造很多跟大家一起長大的作品。

對於有意願參加比賽的兩岸青年，馬景濤分享自己的經驗，他提到，「小馬哥是陪著你們一起長大的，我把我的青春都奉獻給你們，這次擔任評審，希望年輕人紮根自己的國家，把激情、熱情、才華奉獻出來；我們海峽兩岸一家親，不分彼此，能把這個精神繼續傳承下去」。

▲第三屆We愛兩岸青年短片大賽8日正式啟動，參賽者將透過鏡頭，訴說滬台兩地城市間「我們愛」的故事。（圖／記者魏有德攝）

▲第三屆We愛兩岸青年短片大賽8日正式啟動，參賽者將透過鏡頭，訴說滬台兩地城市間「我們愛」的故事。（圖／記者魏有德攝）

大賽自啟動後，將有3個月的時間接受兩岸青年作品報名，最後選出60部作品入圍最後名單，並將受邀參加「電影大師交流營」。據了解，本屆交流營除了電影人實務經驗分享外，還將新增「上海國際電影節市場展」、「工作招聘會」等活動，讓入圍的兩青年有接觸實務經驗的機會。

第三屆We愛兩岸青年短片大賽將由兩岸業界專業人士擔任評審，包括，知名導演張建亞，上海戲劇學院教授石川，資深演員趙靜、馬景濤，資深監製李亞梅、資深剪接師陳博文、資深監製陳鴻元，台灣微電影協會秘書長賴麗雪等。

青年短片大賽評審團主席張建亞表示，數位化後，拍電影變得容易許多，短片微電影美學呈現了屬於自己的特點，漸漸成長成為一種獨立的形式，「對大家而言，非常有啟發，非常有意思，非常有前景」。

▲WE愛青年短片大賽評審團包括兩岸影視產業菁英。（圖／記者魏有德攝）

▲WE愛青年短片大賽評審團包括兩岸影視產業菁英。（圖／記者魏有德攝）

為打造青年電影人作品有可以發揮的舞台，大賽舉辦至第三屆，在兩岸青年電影人及文化創意人才中的影響力逐年增加，報名參賽作品數量不斷上升，第二屆共收到兩岸參賽作品2119部，經主辦單位評估，本屆有望再創新高。
 

ET快訊
23歲女騎士「北投內湖」通勤！遭薇閣校車輾斃媽哭癱
快訊／猛一震！台東20：16規模5.3　全台有感
快訊／自強隧道口擦撞遊覽車！女騎士「後輪輾過」慘死

關鍵字：馬景濤,上海,特派現場,WE愛,兩岸青年短片大賽

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2輛BMW截車砍殺同門賓士　港警動員590人「反黑行動」

影／兩岸青年短片大賽起跑　「咆哮哥」馬景濤力倡一家親

南丫島運油輪爆炸竄火球　船員跳海「想活命」1死2失蹤

影／醉男車廂掏出「對著扶手桿尿」　乘客奔逃：差點被噴到

忍22年「為母報仇」除夕狠殺3人　張扣扣一審遭判死刑

看過新疆技職培訓後　12國駐華使節：西方報導多不實

談中美貿易戰　謝金河：台灣可扮演「窈窕淑女」讓兩方去追

華聞快遞／香港特首展望2019年：更積極融入國家發展大局

影／他挖一坨「耳屎」噴7700元　醫生：儀器很貴，費用合理！

上班如廁每天得扣2元「清潔費」　人資回：干你何事？

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

2輛BMW截車砍殺同門賓士　港警動員590人「反黑行動」

影／兩岸青年短片大賽起跑　「咆哮哥」馬景濤力倡一家親

南丫島運油輪爆炸竄火球　船員跳海「想活命」1死2失蹤

影／醉男車廂掏出「對著扶手桿尿」　乘客奔逃：差點被噴到

忍22年「為母報仇」除夕狠殺3人　張扣扣一審遭判死刑

看過新疆技職培訓後　12國駐華使節：西方報導多不實

談中美貿易戰　謝金河：台灣可扮演「窈窕淑女」讓兩方去追

華聞快遞／香港特首展望2019年：更積極融入國家發展大局

影／他挖一坨「耳屎」噴7700元　醫生：儀器很貴，費用合理！

上班如廁每天得扣2元「清潔費」　人資回：干你何事？

周慧敏玉女接班人　網友瘋團購高嘉瑜擋泥板

英業達12月營收470億元、月增15%　全年破5000億元創高

買房給媽媽被瞎罵炒地皮　IU怒了「賭上演藝生涯發誓」求清白

通勤尖峰時間「2列車追撞」！車廂噴出軌變形　南非3死300傷

編輯周記／微風南山自動洗頭機搶先用　6分鐘治「懶癌」

遭23歲閨蜜設局！扒衣電擊「強拍女僕照」她崩潰　求償30萬竟被嗆

男子駕車與機車擦撞騎士重傷　善化警提醒循燈號行駛

三立爆出走潮！　美女主播林楚茵4優點被挖角

《聲林》許莉潔「胖又醜」落淚　「肉肉女」私訊送暖

BO妞一聽「老蕭叔叔」皺眉頭　偷觀察「他幹嘛一直模仿我」

白目老公惡整！老婆完全投入　網笑：還看得到明天的太陽？

大陸熱門新聞

超美小三被圍攻影片瘋傳　網心疼

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

開車把自己輾死　網驚：死神來了

華為推鯤鵬920　號稱業界最強..

狠媽掌摑女嬰還上傳　為刺激老公..

海關劈腿14位女　遭爆收賄幫走..

陸春運21日登場　40天估運3..

婚照修成蛇精臉！新郎崩潰：這誰

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

清大獎學金答辯會成「學霸秀場」

關25年國賠2千萬　他嘆早被剝..

人妻捉姦　淡定小三薄紗躺床滑手..

雙姝決戰跳舞機　「男友」竟掉出

除夕為母復仇殺鄰居　張扣扣遭判..

更多熱門

相關新聞

加議員訪中：會適時討論被捕公民

加拿大參議院自由黨領袖戴卓昔（Joseph Day）日前訪中前表示，被中國當局關押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史派佛（Michael Spavor）的案子沒有在此次行程上，但一旦中國提及，我們會在「時機成熟」時進行討論，並闡明加拿大的立場。

搶搭冰雪經濟 露天滑冰場空降上海

玉環基隆直航十週年 發展貨運物流

影／壁花小姐的上海「甲貼」人生

華聞快遞／陸郵政2019年業務估達1.5兆元

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

心好累！感情出現「8跡象」快分手

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面