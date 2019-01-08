影／兩岸青年短片大賽起跑　「咆哮哥」馬景濤力倡一家親

記者魏有德／上海採訪報導

第三屆We愛兩岸青年短片大賽8日正式啟動，延續前兩屆的主題，參賽者將透過鏡頭，訴說台北、上海兩地城市間「我們愛」的故事。久未露面的「咆哮哥」馬景濤也加入本屆比賽評審團，他表示，「海峽兩岸一家親，不分彼此」，希望青年朋友把民族文化傳承下去，用短片證明實力。

▲馬景濤將擔任第三屆WE愛兩岸青年短片大賽評審。（圖／記者魏有德攝）

馬景濤提到，從90年代的第一部戲《六個夢．雪珂》開始，「是第一次踏上祖國的大地，當時內心非常地亢奮」，從影2、30年間，一直大江南北奔波，創造很多跟大家一起長大的作品。

對於有意願參加比賽的兩岸青年，馬景濤分享自己的經驗，他提到，「小馬哥是陪著你們一起長大的，我把我的青春都奉獻給你們，這次擔任評審，希望年輕人紮根自己的國家，把激情、熱情、才華奉獻出來；我們海峽兩岸一家親，不分彼此，能把這個精神繼續傳承下去」。

▲第三屆We愛兩岸青年短片大賽8日正式啟動，參賽者將透過鏡頭，訴說滬台兩地城市間「我們愛」的故事。（圖／記者魏有德攝）

大賽自啟動後，將有3個月的時間接受兩岸青年作品報名，最後選出60部作品入圍最後名單，並將受邀參加「電影大師交流營」。據了解，本屆交流營除了電影人實務經驗分享外，還將新增「上海國際電影節市場展」、「工作招聘會」等活動，讓入圍的兩青年有接觸實務經驗的機會。

第三屆We愛兩岸青年短片大賽將由兩岸業界專業人士擔任評審，包括，知名導演張建亞，上海戲劇學院教授石川，資深演員趙靜、馬景濤，資深監製李亞梅、資深剪接師陳博文、資深監製陳鴻元，台灣微電影協會秘書長賴麗雪等。

青年短片大賽評審團主席張建亞表示，數位化後，拍電影變得容易許多，短片微電影美學呈現了屬於自己的特點，漸漸成長成為一種獨立的形式，「對大家而言，非常有啟發，非常有意思，非常有前景」。

▲WE愛青年短片大賽評審團包括兩岸影視產業菁英。（圖／記者魏有德攝）

為打造青年電影人作品有可以發揮的舞台，大賽舉辦至第三屆，在兩岸青年電影人及文化創意人才中的影響力逐年增加，報名參賽作品數量不斷上升，第二屆共收到兩岸參賽作品2119部，經主辦單位評估，本屆有望再創新高。

